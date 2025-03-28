Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
21:01
Корабли НАТО появились в Одессе, а ВСУ бьют по энергосистеме РФ: события СВО 28 марта
21:00
Подростки-мигранты избили девочку в ЯНАО, а СКР предъявил обвинение гендиректору «Ямалавтодор»: события дня
21:00
Армия и космос: о чем тюменские чиновники грезили в детстве
Падающие небоскребы и тотальные разрушения: как выглядит землетрясение в Бангкоке. Фоторепортаж
20:57
Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней. Видео
20:54
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутного автобуса в Перми
20:50
«Иногда за детьми не уследить»: тюменцы обсуждают, кто виноват в травме ребенка в тюменском детсаду
Нужен ли России учет преступлений мигрантов по национальности
20:48
«Вторая мама»: как хоронили основательницу первого информагентства на Урале. Фото
20:48
Пермяки перестали интересоваться загородной недвижимостью
20:47
Дорожники ХМАО раскрыли планы на строительно-ремонтный сезон
Тюменские слухи: начальник полиции приукрасил отчет
20:45
Курсанты ямальского «ВОИНА» будут отслеживать беспилотники
20:45
Банкротная компания из ХМАО, которая задолжала сотрудникам миллионы рублей, начала выплачивать зарплату
20:45
«Любовь к авиации передалась по наследству»: челябинская пилотесса покоряет небо и конкурс «Авиа Мисс»
Слухи ЯНАО: проверки собрались на празднике
20:43
Губернатор Кухарук раскрыл планы экономического развития ХМАО на 2030 год
20:41
В Златоусте депутаты выбрали почетным гражданином 100-летнего ветерана Матюшину. Фото
20:31
В районе ЯНАО отремонтируют дома, построят баню и семейное кафе
«Мумий Тролль» больше не приедет в Россию: причины, как живет Лагутенко, отношение к СВО
20:29
В Перми маршрутный автобус, угодивший в ДТП, оставил горожан без света. Фото
20:28
ФИПИ показало тесты для детей мигрантов
20:21
Силовики раскрыли подробности ЧП с пропавшими школьницами в Нижневартовске
Подробности о внешнем управлении на Украине и почему Паслер сменил Куйвашева: заявления Пескова 28 марта
20:20
Появились последние кадры погибшей при трагедии в Хургаде жительницы Выборга
20:20
На Урале сформировался тренд на губернаторов, родившихся в своем регионе
20:20
В Тюмень придут затяжные дожди
Слухи ХМАО: депутаты потеряли губернатора
20:18
Между Челябинском и Пермью запустили первый туристический поезд
20:12
ТЮЗ из ХМАО вошел в топ самых интересных театров России
20:10
Политолог Блохин: Зеленский будет водить Трампа за нос
Курганские слухи: Ситникова зачастила в суд
20:04
На свердловской трассе выстроилась четырехкилометровая пробка
20:04
Тюменская модель спасалась бегством от землетрясения в Таиланде. Видео
1
20:02
Под Петербургом в Пушкине был найден череп ребенка
Пермские слухи: пермячки беременеют в невесомости
20:01
МИД РФ выразил демарш посольству Канады в России
20:00
Курганский агрохолдинг взялся за восстановление разрушенного моста в Притобольном округе. Фото
1
19:57
В Челябинской области экстренно взялись ремонтировать дорогу за 120 млн рублей. Фото
Челябинские слухи: вице-губернатор не успел уволить подчиненного
19:55
Кто в ЯНАО зарабатывал больше всех с начала года
19:52
Число погибших из-за землетрясения в Восточной Азии выросло
19:51
Новый детсад и школу откроют осенью 2025 года в ЯНАО
Путин возвращает Турции особый статус в переговорах по Украине
19:45
СК РФ: по факту подрыва станции «Суджа» возбуждено дело по статье о теракте
19:45
В дорожной компании миллиардера из ХМАО вполовину сократилась прибыль. Инфографика
19:43
Мэр Березников ответил на самый волнующий горожан вопрос
Под Курском погиб Герой РФ, получивший высокую награду от Путина: чем известен Марат Тибилов
19:43
Удар ВСУ по Судже осуществлен с помощью Франции и Британии
2
19:37
Суд вернул Долиной квартиру в Хамовниках, которую пытались забрать аферисты
19:32
Заменит кофе и спасет от диабета: диетолог рассказала о пользе цикория
Hyundai, LG и Samsung захотели вернуться в Россию: когда это произойдет
19:31
В ЯНАО жители возмущены лужами и некачественной уборкой снега
19:30
«Русская община» добивается наказания подростков, избивших девочку в Новом Уренгое
1
19:29
Названа причина авиакатастрофы 2019 года в Шереметьеве
1
Десятки беспилотников по России и преступления ВСУ в Курской области: карта СВО 28 марта
19:28
Россиянка рассказала URA.RU, как ей удалось пережить землетрясение в Мьянме
19:19
Шнуров выпустил песню о похудении
19:17
Новый свердловский губернатор Паслер приехал на хоккей. Фото, видео
Европа готовит геополитический проект у границ России
19:12
Москалькова: вывезенные на Украину куряне вернулись в Россию
19:09
Суд арестовал гендира петербургской компании за неуплату налогов на 184 млн
19:07
«Повесят на Майдане»: Медведев предрек судьбу Зеленского, если он пойдет на сделку с США
1
Путин заинтересовал Трампа в смене Зеленского
19:05
В России признали иноагентом спортивного комментатора Шмурнова
19:03
Для чего в Тюменской области ввели противопожарный режим
19:00
Пьяный россиянин искусал бортпроводников, его задержали
2
Масштабное землетрясение в Азии унесло жизни людей: что известно к этому часу. Фото, видео
18:54
Состояние топ-менеджера ключевой ямальской корпорации уменьшилось на миллиард долларов
18:52
Ленинградский губернатор идет на четвертый срок. Инсайд URA.RU подтвердился
18:51
Тюменец, потерявший пальцы на СВО, занял второе место на Кубке по биатлону. Видео
«Вий вернулся в Киев»: что известно о захвате Киево-Печерской лавры
18:50
Депутат Саралиев: России вернули тела 43 военных
18:50
Суд в ЯНАО арестовал гендиректора АО «Ямалавтодор» Сарашвили. Видео
18:45
Вахтовиков из ХМАО приглашают на работу сварщиками с зарплатой до 500 тысяч рублей
18:44
В ГУФСИН Пермского края опровергли выход из «Белого лебедя» маньяка по прозвищу Доктор смерть
18:44
Как УЗГА в годы войны вернул в строй сотни подбитых самолетов. Фото, видео
18:42
«Европейская правда»: США перешли «красные линии» в новой сделке по ресурсам
18:37
КПРФ отправит на выборы в курганскую облдуму самого молодого депутата Федотова
3
18:36
В УК объяснили, почему повышение тарифов в престижных ЖК Челябинска неизбежно
1
18:34
Фермеры продают в ХМАО живых баранов к празднику Ураза-байрам
18:34
«Сколько уже можно перекрывать?»: тюменцы возмутились долгому перекрытию улицы Ленина
18:32
«Читала под фонарями»: как уроженка Беларуси стала легендой журналистики на Урале. Фото
18:27
Путин разрешил иностранцам платить за российский газ через разные банки
18:24
Путин выразил обеспокоенность доходами жителей Ленобласти
18:24
Baza: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
18:23
Курганец на легковушке влетел в фуру, стоящую на трассе, и погиб. Фото
2
18:23
В районе Ямала станет больше автобусов
18:22
СКР предъявил обвинение гендиректору «Ямалавтодор» Сарашвили
1
18:21
Обсуждается переход экс-губернатора Куйвашева в Совфед
18:19
Пермяки выбрали имя новорожденной белой медведице. Видео
18:18
Перед отставкой Куйвашев дал Екатеринбургу миллиард на новые трамваи: куда они поедут
18:17
РБК: на Украину передали тела почти тысячи бойцов ВСУ
18:16
Стало известно состояние детей, которых сбили на Гайве в Перми
18:15
Движение автобусов у ЖД вокзала Челябинска возвращается к прежней схеме
18:15
В Перми осудят двоих иностранцев, приютивших десятки мигрантов
18:12
Крупнейший девелопер России обнародовал финансовые результаты за 2024 год
18:11
Из Тюменской области по решению суда выдворили 1 500 мигрантов
18:10
В Перми машина сбила двух детей. Видео
18:10
Профайл Сигидаева: чем известен экс-директор депздрава, которого ждут в Кургане
3
18:06
Путин выразил соболезнования Мьянме из-за последствий землетрясения
18:00
Доход крупнейшего пермского производителя хлеба составил более 5 млрд рублей
1
17:59
Чем раньше — тем лучше: как записать ребенка в первый класс в челябинские школы
17:56
Путин поддержал кандидатуру Дрозденко на новый срок на посту губернатора
17:53
В курганском округе в ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Видео
1
17:51
Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью
1
17:49
Осужденная на 18 лет за убийство сына пермячка обжаловала приговор
17:48
Россиян пугают фейком об опасном составе красок для волос Palette и Syoss
1
17:47
Нового курганского замгубернатора отправляли исправлять недочеты дорожников. Фото
17:46
Тюменский олигарх отказался от денег за награду от гордумы
17:46
Бывший свердловский губернатор Куйвашев держит в секрете новое место работы
17:45
Какие зимники закрыли для проезда в ЯНАО
17:43
Многодетная мать представит Тюмень на международном конкурсе красоты. Фото
17:41
Путин поддержал губернатора Ленобласти в намерении идти на новый срок
17:38
В Тюмени из-за празднования Ураза-байрама перекроют дорожное движение
17:36
Миллиарды на дороги Ямала: самые громкие и дорогие госконтракты округа
17:35
В УМВД по Тюменской области готовятся к проверке из Москвы
17:30
Интерес к новым машинам вырос у челябинцев на 16%
17:20
The Times: Трамп убежден в слабости Украины и презирает Зеленского
17:17
Суд арестовал 560 миллионов экс-начальника ФСБ Златоуста и его сына
3
17:17
Умер бывший заместитель министра сельского хозяйства Пермского края
17:17
Челябинский депутат Госдумы вступилась за женщину, которую преследует бывший муж
17:16
В Тюмени изменят схему движения автобусов. Карта
17:14
Жалоба в УФАС поставила под угрозу подсветку жилых домов в Салехарде
17:14
Петербуржец, похитивший маткапитал на три миллиона, отделался условным сроком
1
17:11
Легенда батл-рэпа Obe1Kanobe арестован за нарколабораторию: чем прославился артист
17:07
«Авито» поможет развивать в России арктический туризм
2
17:06
Рок-музыканты из «Мумий Тролль» больше не приедут в Россию
20
17:05
Видео с пострадавшим в аварии с АН-12 в Новом Уренгое оказалось фейком
17:04
Курганская прокуратура проверит пункты проката электросамокатов
17:04
Останина: России нужна «специальная демографическая операция»
7
17:03
Путин примет губернатора Ленобласти Дрозденко с докладом
17:02
Депутат ГД тремя известными буквами прокомментировал статистику по мигрантам в России
1
16:59
В Челябинской области начали продажу живых баранов к Ураза-Байраму
16:58
Путин провел оперативное совещание с Совбезом
1
16:55
Кремль — URA.RU: знание региона — приоритетный критерий для кандидатов в губернаторы
16:55
Дирхамы и драгоценности: жена скандального курганского врача Руденко рассказала суду, как изъяли ее имущество
6
16:53
В ЯНАО отремонтируют улицу, на которой регулярно скапливалась вода. Видео
16:53
Свердловский экс-губернатор Куйвашев выделил свое главное достижение
16:50
«Принудили уйти»: в свердловском правительстве первая отставка после смены губернатора
16:48
Песков: если ЕС не хочет снимать санкции, значит он не хочет идти по пути мира
16:47
В Челябинске скончался от тяжелой болезни известный онколог
1
16:47
Туроператоры из ХМАО экстренно связываются с отдыхающими в Таиланде
16:46
Экс-губернатор Куйвашев выступил с прощальной речью, дав волю эмоциям. Видео
3
16:42
Директора Тюменского драмтеатра обвинили в мошенничестве на 30 миллионов рублей
3
16:41
«В городе кружки потрясло»: вдова Валентина Юдашкина — о землетрясении в Таиланде
2
16:40
Песков: идея Путина о внешнем управлении Украиной — не единственная
16:40
Песков объяснил назначение Паслера губернатором Свердловской области
16:40
Песков: Путин не обсуждал с Трампом свое предложение по Украине
16:40
Песков: Россия оставляет за собой право бить по энергообъектам на Украине
5
16:40
В Кремле прокомментировали смертоносное землетрясение в Таиланде
2
16:40
Песков внес ясность в предложение Путина о внешнем управлении Украиной
16:38
Полиция Нижневартовска нашла пропавших школьниц
16:37
«Единая Россия» нашла способ увеличить продажи отечественных товаров
1
16:37
Паслер пообещал заняться метро в Екатеринбурге
16:36
Тюменские депутаты готовят ужесточение правил для электросамокатов
16:34
В Тюмени на полдня отключат телевидение и радио
16:34
Пожилые пермяки поженились после знакомства в санатории. Фото
1
16:33
Пермяки массово избавляются от дешевых дач и участков. Фото
16:29
Челябинский губернатор подписал постановление, касающееся весеннего призыва
16:26
Новый свердловский губернатор высказался об отставках в правительстве
1
16:20
Новый губернатор Паслер впервые обратился к свердловской элите. Фото
16:15
Карасин: переговоры РФ и США в Эр-Рияде были конструктивными
16:13
Случайный успех, выкидыш на трассе и рак на пике славы: жизнь и трагедия Анастасии Заворотнюк
16:12
Куйвашева провожают овациями, он засмущался. Видео
16:11
Полиция Копейска пресекла деятельность интим-салона. Видео
2
16:09
«Делают все, чтобы подорвать репутацию Павла»: адвокат Прилучного нарушила молчание после суда
2
16:09
Челябинским штукатурам за работу по свободному графику платят 139 тысяч
16:07
Россиян пугают фейком о вреде дрожжей и молочных продуктов
16:05
Автоэксперт выступил против дилеров, наживающихся на покупателях
16:04
Чиновник из ЯНАО раскритиковал проект скульптуры «Бескрайний»
16:03
Праздники прошли: тюменский бизнес начал массово избавляться от цветочных салонов
16:03
В Тюмени изменили проезд по главной улице из-за капремонта дороги. Схема
16:01
ФРГ рассматривает возможность восстановить Северный Поток
16:00
Росгвардия приехала в мечеть Кургана. Фото
1
16:00
Сотрудник алтайской компании «Курганмашзавода» награжден медалью
15:59
На Ямале реорганизован патриотический центр «Авангард»
1
15:57
В центре Тюмени образовался транспортный коллапс. Видео
15:56
Более 240 километров дорог обновят в Челябинской области в 2025 году
15:54
Новый свердловский губернатор Паслер прибыл на встречу с элитой. Фото
15:53
Депутаты гордумы присвоили высшее почетное звание 36 челябинцам
15:53
Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать машину в аренду
15:51
В ХМАО распродают дачи с банями по 200 тысяч рублей
15:51
Shot: после поездки в Египет ребенок заразился редким паразитом гельминтом
1
15:51
В Курской области тракторист подорвался на мине и выжил
1
15:48
Куйвашев прибыл на представление Паслера. Видео
15:47
Рэпер Тимати готовится стать отцом
15:47
Суд оштрафовал пермячку за мат на концерте
2
15:45
ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области
15:45
В Челябинске осудили бывшего VIP-силовика Шумкова
15:44
На Ямал прилетели десятки школьников из Белгорода. Видео
15:43
Названо число погибших при землетрясении в Таиланде
15:35
Врачи бьют тревогу из-за детей, худеющих на слабительных
15:32
Полиция ХМАО сделала заявление о всплеске преступности среди мигрантов
15:28
В Тюмени закрылся популярный магазин одежды
2
15:28
Эрдоган сказал, что поддержит Путина и Трампа по вопросу Черного моря
15:27
Свердловский губернатор Паслер встретился с полпредом Жогой. Фото
15:25
Белгородцы и украинец пытались вывести российскую военную продукцию
15:25
Преподаватель колледжа в Кургане уволился после секс-скандала
7
15:24
Тележный день и родительская суббота: что можно и нельзя делать 29 марта 2025 года
15:23
Якушев передал операторам дронов из группировки «Центр» ключи от автомобилей
15:20
Несущие конструкции дома не повреждены после взрыва газа в челябинском поселке. Фото
15:20
В Курганской области будут судить жителя ЯНАО из-за развратных снимков школьницы
2
15:19
Школы Нефтеюганска уходят на дистант
15:19
Некоторых выпускников хотят освободить от ЕГЭ и ОГЭ
15:19
Путин наградил бывшего челябинского вице-губернатора Мамина
15:13
Жители ХМАО распродают элитные квартиры за десятки миллионов. Фото
15:12
Полиция призвала пермяков проверить свои загранпаспорта перед выездом за рубеж
15:11
Пермская телеведущая покинула пост пиарщика крупного предприятия
15:10
Преподавателя курганского колледжа подозревают в получении взятки
5
15:09
В аэропорту ЯНАО работал бариста с поддельной медкнижкой
1
15:09
Источник: главред «Вечерних ведомостей» сбежал от полиции в Екатеринбурге
15:04
В Перми каждый сможет опробовать на практике профессию хирурга
15:03
«Мыслила профессией»: какой была легенда журналистики Молчанова, с которой прощается Екатеринбург. Фото
15:02
В ХМАО грядет потепление до +12 градусов
15:01
Новый губернатор Паслер прилетел в Екатеринбург
1
15:00
Чем закончился первый этап конкурса по выборам мэра: кто прошел и чего ждать
4
14:59
Курган богат талантами: врачи Центра Илизарова помогли молодому пациенту вновь начать ходить. Видео
1
14:59
Выросло число погибших от землетрясения в Мьянме
14:58
Какие запреты и ограничения для самокатчика действуют в ЯНАО
14:55
Парковку возле администрации Тюмени сделают бесплатной. Карта
14:54
Вслед за Паслером в Екатеринбург возвращается министр
14:51
В ХМАО владелица штрафстоянки украла мотоцикл, задержанный полицией
14:51
Уволены все советники свердловского экс-губернатора Куйвашева
14:50
У «майонезного короля» Мошковича нашли виллу в Ницце
3
14:49
Служба крови посетит семь городов Пермского края ради поиска доноров
14:43
Мэрия Озерска опровергла закрытие детской больницы
14:43
Ямальцев предупредили о надвигающимся ветре
14:40
ВС РФ взяли под контроль Гоголевку в Курской области
14:36
В Минобороны РФ показали видео с ударом ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа»
1
14:36
Вода с крыши здания смыла толпу людей в Бангкоке во время землетрясения
14:35
В Курской области погиб майор Тибилов
5
14:33
Матери погибшего тюменского бойца привезли кошку, с которой он служил на СВО. Видео
2
14:32
В московском метро закрыли станцию «Савеловская»
14:30
На обслуживание автомобиля весной челябинцы тратят 21 тысячу рублей
14:29
На вакансии за 3000 долларов в Иордании позвали жительниц челябинского Копейска
14:26
Путин и Эрдоган провели переговоры по ситуации на Украине
14:22
В зоне СВО погиб Герой России Марат Тибилов, защищавший Курскую область от ВСУ
14:20
Землетрясение в Таиланде челябинских туристов обошло стороной
2
14:20
Тюменка изрезала ножом отчима, защищая мать
14:20
Россияне сметают с полок консервы
13
14:19
В Новом Уренгое толпа подростков жестоко пинала девочку: что известно о происшествии
1
14:18
В Екатеринбурге ГАИ перекроет дороги возле мечетей
1
14:15
Пилоты «КАМАЗ-мастер» прибыли в Новый Уренгой и готовятся к дрифту. Видео
14:15
Антициклон принес в Курган и Шадринск погоду, как в Ташкенте
3
14:11
У министра обороны США Хегсета не нашли русский номер телефона и почту
1
14:11
В Екатеринбурге стройка «уральского наукограда» выходит на заключительный этап. Фото
4
14:09
«Вы издеваетесь над людьми?»: тюменцы потребовали отключить отопление
6
14:07
Вторым участником жуткой аварии возле «Таганского ряда» стал нелегал
1
14:06
Хуснуллин раскрыл, будут ли расширять семейную ипотеку на вторичное жилье
1
14:06
В Тюмень пригласили инвесторов из Нижнего Новгорода
14:05
FT: Мелони отвергла «детский» выбор между Трампом и Европой
14:05
В Нижневартовске пропали две школьницы
1
14:05
Ругавшийся матом экс-начальник ГАИ Кетово получил компенсацию за уголовное дело
2
14:03
Еще один зарубежный техногигант планирует вернуться в Россию
1
14:01
Челябинский золотодобытчик разведал новые запасы драгоценного металла
1
14:00
Курган в годы войны принял тысячи советских детей: как здесь жили ребята из Ленинграда, Украины и всего СССР
2
13:58
Суд оставил в силе приговор пермской чиновнице по делу о разодранной собаками пенсионерке
1
13:56
В пострадавшем от землетрясения Бангкоке находятся до двух тысяч россиян
2
13:56
В Екатеринбурге задержали иностранца после ДТП, где снесли толпу пешеходов
1
13:56
В Екатеринбурге прощаются с легендой уральской журналистики. Фото
13:55
В России могут подешеветь иномарки
7
13:54
В Петербургском метро запустился 30-ый состав «Балтийца»
13:54
В Перми отремонтируют стадион для победителя Паралимпиады Торсунова
2
13:51
Антициклон уходит из Челябинской области, освободив место дождям
13:46
Зеленский пошел на уловки, лишь бы избежать поражения на фронте
13:46
Очевидцы рассказали URA.RU про землетрясение в Бангкоке
3
13:45
Минобороны: ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа». Видео
13:40
Разрушение новой челябинской дороги за 120 млн рублей объяснили паводком
7
13:40
В Мьянме ожидают повторное землетрясение за сутки
13:40
Накинулся в подъезде: всплыли подробности по делу школьника, прирезавшего незнакомца в Екатеринбурге
13:39
Новый свердловский губернатор Паслер прилетит в Екатеринбург чартером
13:36
Белорусского пособника нацистов Серафимовича признали виновным в геноциде
13:35
Из Екатеринбурга планируют запустить прямые перелеты в Саудовскую Аравию и Иран
13:35
В Пермском крае проснулись клещи
13:34
Житель Смоленской области призывал истреблять русских семьями
10
13:33
«Это как будто специально сделали»: на курганском радио объяснили трансляцию скандальной украинской песни
2
13:32
В Сургуте продолжается установка новых «умных» светильников по концессии
1
13:31
В Мьянме из-за землетрясения обрушился километровый мост
2
13:30
Власти ЯНАО отправили на Северный флот беспилотники. Фото
13:28
Имена участников избиения девочки в Новом Уренгое установлены
1
13:26
В Екатеринбурге открыли новую школу, туда приехал мэр Орлов. Фото
13:26
Минтранс анонсировал новый туристический маршрут для россиян
13:24
Обрушение небоскреба в Бангкоке из-за землетрясения попало на видео
3
13:21
Космонавт из ХМАО готовится к отправке в экспедицию на МКС. Видео
13:19
В Бангкоке более 43 рабочих находятся под завалами здания из-за землетрясения
3
13:18
В Озерске закрывают единственную детскую больницу
3
13:16
В ремонтируемых школах Шадринска дополнительно благоустроят дворы
1
13:16
Пермяк Мичков после отставки своего тренера забросил две шайбы в матче НХЛ
13:13
В Таиланде ввели режим ЧП из-за мощных землетрясений
13:10
Shot: в Таиланде временно приостановили работу аэропортов
13:09
Появилось видео, как иномарка на скорости снесла толпу пешеходов в Екатеринбурге
13:09
Агрофирма пермского миллиардера увеличила прибыль
13:07
Петербуржец, поддерживавший Украину, задержан за госизмену
13:07
FT: США предложили Украине более жесткую сделку
13:05
ФАС начала проверку застройщика ПИК, который не дает проводить интернет в свои дома
1
13:04
Губернатор Моор запретил тюменцам ходить в лес
13:03
В детских садах Екатеринбурга становится меньше детей. Фото
2
13:02
Крупные ямальские гуляния перенесли из-за непогоды
2
13:01
В Тюмени решат проблему с пробками возле Антипинского НПЗ
13:00
Школьники из ХМАО поборются за баллы к ЕГЭ в Петербурге
12:56
Петербургский депутат предложил поощрить сотрудников ДПС за отказ от взяток
12:50
В РПФИ объяснили желание зарубежных компаний вернуться в Россию
12:48
Пермячку, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Дагестане, похоронят в родном селе
1
12:47
Экс-председатель крайсуда Краснодара оформлял активы по «левым» паспортам
2
12:45
Челябинский медцентр поставил кровати для полевого госпиталя в зоне СВО. Видео
1
12:42
СК возбудил дело после гибели двух человек из-за взрыва газа в Ленобласти
12:40
Предполагаемый виновник взрыва газа в Красногорском находится в коме
12:40
В первой половина апреля в Кургане будет теплая погода. Скрин
12:35
В курганском округе дети незаконно катались на питбайках и квадроциклах
12:31
Экс-губернатор Куйвашев вернулся в Екатеринбург, ожидается обращение к свердловчанам
7
12:31
Ямалец купил чипсы со вкусом стекла. Фото
12:29
Shot: в России вырастут штрафы за парковку на тротуарах
3
12:27
Серийный убийца Максим Петров хочет вернуться в Петербург по УДО
1
12:26
В Бангкоке из-за землетрясения рухнуло здание, есть погибшие. Видео
12:22
Минкульт Украины, вооружившись болгаркой, пытается сделать ДНК мощей в Киево-Печерской лавре
12:21
Паслер попросил прощения у оренбуржцев, сдерживая слезы. Видео
2
12:20
Из монет екатеринбуржцев сделают патриотический памятник. Видео
12:19
Движение по проблемной ветке метро в Москве восстановили после жалоб пассажиров
12:17
Рост зарплат в России встанет на паузу
8
12:17
Жителя Тюмени обвиняют в госизмене
12:13
В Петербургской квартире найдена мумия пропавшего пенсионера
3
12:12
США ознакомятся с позицией России по отмене санкций
12:11
Экскурсионный бум: в Челябинске на выходных предлагают погулять по городу с умом. Афиша
12:11
Экс-директор пермского музея современного искусства прокомментировала свое уголовное дело
12:09
СКР проверит подростков, избивших 12-летнюю девочку в Новом Уренгое
12:04
Екатеринбург встречает нового губернатора: онлайн-трансляция
5
12:03
Доедет ли до Тюмени с концертом находящийся в коме Паша Техник
1
12:01
Владимир Путин: Россия обеспечит комплексное развитие Арктики и Ямала. Видео
12:01
В Петербурге мужчина избил своих детей, один ребенок в реанимации
12:01
В Прикамье обнаружены сотни нелегальных мигрантов. Видео
11:58
Эксперты объяснили, почему растут реальные ставки по кредитам
11:54
В Москве предотвращен теракт
2
11:54
Кто такая бывший заммэра Шадринска Мезенцева и почему ходят обсуждения об ее уголовном деле. Инсайд
3
11:52
Пассажиры московского метро сообщают о проблемах с выездом
11:52
Главреда «Вечерних ведомостей» задержали в третий раз
11:51
Источник рассказал о национальном составе группировки подростков, избивших девочку в ЯНАО
2
11:49
В Ленобласти на лесоруба упало дерево, он скончался
11:47
Тюменец судится с маркетплейсом за айфоны по пять рублей
1
11:39
В петербургской больнице пациент напал с ножом на другого больного
11:37
Mash: сын Сергея Зверева судится с отцом за «испорченное детство»
4
11:35
Перед смертью кричал: «За что?»: подробности крайне жестокого убийства подростками мужчины в Пятигорске
5
11:31
В Перми закрыли опасную пекарню из-за антисанитарии
11:29
В страшной аварии под Тюменью погибла пенсионерка и ранен ребенок
11:23
Россиянам могут запретить возвращать собак в приют
3
11:22
Избавляемся от влияния корональной дыры: прогноз магнитных бурь на 29 марта 2025 года
11:20
В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву
11:19
Полиция начала проверку после избиения дочери бойца СВО в Новом Уренгое
11:17
Челябинка пыталась спрятаться от приставов в туалете подруги
11:16
В ХМАО участковые полиции вымогали взятки с мигрантов-нарушителей
1
11:15
Тюменцев оставят без бесплатного ТВ
11:13
«Доктор Смерть», убивший 11 человек, хочет выйти по УДО
3
11:13
В Копейске на 11% увеличили плату за жилье
11:12
Два челябинских предприятия включены в международный путеводитель по промтуризму
11:05
Крупнейший молочный завод Пермского края получил рекордную прибыль
1
11:05
В Перми прилет рейса из Калининграда задерживается на пять часов. Скрин
11:05
«Террористы ликвидированы»: в ходе учений силовики предотвратили захват ТРК в Златоусте. Фото, видео
1
11:00
EUObserver: Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций
11:00
В ЯНАО толпа мигрантов избила дочь участника СВО. Видео
10:58
Сорвались торги по новой филармонии в Екатеринбурге
1
10:56
В Сургуте перекроют дороги на праздник Ураза-байрам. Карта
10:55
NBC: Трамп разочаровался в Уолтце после скандала с утечкой данных
1
10:54
«Он охотник»: чем увлекается новый свердловский губернатор Паслер вне работы
4
10:53
Озерское предприятие исключили из реестра экспортеров за небезопасную продукцию
10:52
В Челябинске буйный пациент напал на фельдшера скорой помощи
1
10:50
Тюменская чиновница получила девять лет колонии за взятку
10:47
FT: на Западе собираются бороться за российскую нефть
1
10:42
Уровень воды в курганском Тоболе значительно вырос. Скрин
10:40
В Екатеринбурге изменят несколько важных автобусных маршрутов
10:39
В Перми продают раритетный «Москвич» за 1,5 млн рублей. Фото
6
10:31
В ЯНАО нашли серьезные нарушения на крытом рынке
10:31
В Челябинске продлят популярный пригородный маршрут. Карта
10:27
Тюменские энергетики подали в суд на скандального застройщика «коттеджного гетто» в Перевалово
10:24
В челябинском нацпарке «Зигальга» проснулись муравьи. Видео
10:24
Журналисты сообщают о захвате пещер Киево-Печерской лавры
10:20
В Пермский край прилетели лебеди. Фото
10:19
Появились подробности ночной атаки ВСУ на Саратов
10:18
На Ямале закрыли зимник между Коротчаево и Красноселькупом
10:17
В Перми рухнули цены на бананы. Фото
3
10:14
Мошенники представились сотрудниками ФСБ: курганец стал жертвой аферы на два миллиона рублей
10:14
Легендарные артисты устроят многочасовую тусовку в центре Екатеринбурга
1
10:11
Названа дата форума «Российская креативная неделя — Урал», который пройдет в Челябинске. Скрин
10:08
В Крыму задержали террориста перед поджогом мечети
10:07
На весенние каникулы челябинцы повезли детей в Таиланд и Египет
10:02
«Омерзительная восьмерка» разгромила 200 БМП ВСУ в Курской области
10:02
Больница и школа повреждены после землетрясения в Казахстане
10:02
Новая дорога за 120 млн рублей развалилась и рухнула в Челябинской области. Видео
10
10:01
У нового свердловского губернатора будет две церемонии за день, возможна задержка
1
10:00
В ЯНАО возобновляются полеты в Пермь
09:58
Во Владивостоке задержали поджигателей автостоянки
1
09:56
Двоих пермяков будут судить за ДТП, в которых погибли дети
09:52
Пьяный тюменец с ножом напал на врачей и сломал нос полицейскому
1
09:50
Пашу Техника ввели в кому: чем известен один из самых скандальных артистов рэп-сцены
8
09:49
Жительница ЯНАО оскорбила пользователя «ВКонтакте» и получила штраф
09:41
Оверчук: Россия не рада деиндустриализации Европы
09:34
Украина атаковала российские территории 78 беспилотниками за ночь
09:29
ВСУ прятали мины в коробках, чтобы покалечить мирных жителей Курской области
09:29
Икона скуфов, скандал с директором и развод спустя 22 года: Дмитрию Брекоткину — 55 лет
6
09:28
У сети «Светофор» насчитали миллионы нарушений
10
09:27
В Челябинске подросток на самокате попал в ДТП с «Ладой»
1
09:20
«Меня крупно подставили»: куда после расстрела Шароянов в Кургане пришел спортсмен Урюпин
3
09:18
В Воронежской области ПВО сбили 30 дронов
09:16
Челябинские пенсионеры массово пожаловались на низкие заработки на работе
1
09:09
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
09:06
Бойцам ВСУ пришлось учиться по YouTube из-за бегства пугливых инструкторов
09:00
Эксперты рассказали, почему в Екатеринбурге много агрессивных людей
4
08:56
Спасатели нашли попавших под лавину туристов в Магаданской области
08:47
Пермяков без опыта работы зовут набивать чехлы в Москве за зарплату 350 000
2
08:45
Курганский чиновник Плюхин заставил УМВД выплатить компенсацию после увольнения
3
08:45
В Челябинске на выходных устроят рок-фестиваль, научат гадать и покажут кино бесплатно. Афиша
08:40
День оленевода в этническом стиле пройдет в 60 километрах от Салехарда: афиша
1
08:38
Суд вернул МВД иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова
08:35
Что значит внешнее управление Украиной, которое предложил Западу Путин
3
08:25
Задолжавший миллионы инвесторам ресторатор из ХМАО объявил о блокировке счетов
1
08:24
В Белом доме ответили на предложение Путина передать Украину ООН
1
08:20
Мэр из ХМАО поругался с депутатами из-за предшественника на посту
08:15
Samsung и LG хотят вернуться на российский рынок
9
08:04
Назван самый безопасный день недели в России
1
08:03
Пермяков признали самыми предприимчивыми в стране
08:00
Тюменцев вновь согреет солнцем
07:59
Пожилых россиян атаковали лжесотрудники пенсионного фонда
1
07:56
Депутат думы ХМАО Савинцев заподозрил чиновников в причастности к «пятой колонне». Видео
1
07:50
Свердловчан ждет потепление до +14 градусов
3
07:46
Россияне стали чуть-чуть счастливее
4
07:45
Швейцарская техника и мебель от китайского гиганта: какие новые магазины открылись в Кургане
3
07:40
Сколько готовы платить рабочим на тюменских стройках
3
07:36
Жители Прикамья стали чаще покупать крепкий алкоголь, но при этом отказываются от водки
07:34
«Тампа» вынесла «Юту», благодаря россиянам Кучерову и Васильеву
07:32
Челябинка вернула себе дочь после судебных тяжб с бывшим мужем
1
07:32
Shot: в Энгельсе и Саратове раздалось десять взрывов
07:29
Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
07:17
В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия
07:15
Стало известно, какие западные бренды вернутся вслед за Ariston
8
06:45
На трассе Сургут-Салехард произошло ДТП с двумя пострадавшими
06:35
Несколько взрывов прогремели над Энгельсом
06:33
В ХМАО расширили меры поддержки военнослужащих
06:32
В деле «майонезного короля» нашли потерпевшего
06:22
В Екатеринбурге вспыхнул большой автосервис, сгорели иномарки и мотоциклы. Фото
06:14
Стало известно, какая из европейских стран будет против вступления Украины в ЕС
06:13
В ГД раскрыли, кто из россиян может получить бесплатную путевку в санаторий
6
06:02
Россиянам раскрыли, когда машина потребует больше всего трат
06:01
Украинская элитная бригада «Анна Киевская» осталась без техники
05:43
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 45-летним сотрудником детсада
05:42
В Новом Уренгое снесут 69 домов
05:35
В центре Екатеринбурга продают квартиру в стиле total black за 145 млн рублей. Фото
6
05:30
В Кургане и Шадринске потеплеет до 15 градусов
05:30
Рок-шоу, День оленевода и оркестр из Санкт-Петербурга: яркие выходные на Ямале
05:17
Путин назначил героя России Гудкова замом командующего ВМФ: что о нем известно
1
05:16
FT: Украина откажется от сделки по ископаемым
1
05:14
Активы лысьвенского производителя электрогенераторов конфисковало государство
05:12
В Польше неопознанный объект упал с неба
05:12
В Аргентине раскрыли подробности смерти Марадоны
04:51
Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США
1
04:46
В день Великой Победы в Тюмени выступят более 400 музыкантов
04:33
Стало известно, кого освободят от ЕГЭ
04:28
Правительство ужесточит контроль за финансами экстремистов и террористов
1
04:19
Маск заявил, что США могут пойти ко дну
10
04:16
Мизулина и Shaman «разлучились» в Екатеринбурге. Фото
8
04:01
Пермский бизнес заподозрили в необоснованном завышении цены на хлеб
04:00
SHOT: над Воронежской областью прогремели взрывы
04:00
Обзор новых вакансий в Кургане для соискателей без опыта работы
03:55
Путин раскрыл, что будет после СВО, и пообещал добить Украину: главные заявления президента
2
03:52
Bloomberg: США может помешать Украине вступить в ЕС
03:37
В ХМАО ветераны СВО смогут работать учителями без педагогического образования
3
03:37
В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края Александр Лимонов
03:20
Путин напомнил экс-премьеру Британии о атомных подлодках
03:17
Пенсионерка изводит челябинцев, заливая машины соседей фекалиями
2
03:17
Первый носитель крылатой ракеты «Циркон»: что известно о подлодке «Пермь»
03:16
Путин предложил передать Украину под внешнее управление
1
03:04
Суд вернул Ивановский завод тяжелого станкостроения бывшим владельцам
03:01
Короля Британии экстренно увезли в больницу
03:01
Какие квартиры предлагают к продаже в Восточном районе Кургана
1
02:59
Путин назначил генерал-майора морской пехоты Гудкова замкомандира ВМФ
02:59
Путин сделал жесткое заявление о Зеленском
02:55
Путин о почти полном контроле ЛНР 99% под контролем ВС РФ
02:54
В ЯНАО более 20 тысяч детей обеспечат «солнечным витамином»
02:51
Путин: бригады морской пехоты реорганизуют в дивизии
02:50
Путин: Неонацистские формирования на Украине фактически начинают руководить страной
02:47
«Модульные и без экипажа»: на «Уралвагонзаводе» рассказали о танках будущего
02:40
Новый губернатор Паслер готовит отставки в свердловской власти: кто под ударом
1
02:30
Путин дал прогноз по Украине
1
02:29
«Мозг решил отключить мне глаз»: неврология привела тюменку к серьезным проблемам со здоровьем
02:24
Путин раскрыл секреты российской экономики
2
02:18
Зеленский поставил условие Трампу
2
02:16
Жители Нижневартовска пожаловались на многочасовые очереди в больнице
1
02:13
Путин раскрыл, чего хочет Трамп
02:12
Путин назначил нового замкомандующего ВМФ РФ
02:05
Канада собралась кардинально изменить экономическую стратегию из-за действий США
02:02
Путин дал старт отгрузке первой партии кузбасского угля через «Лавну»
02:01
В Курганской области в ДТП погибает больше диких животных, чем от браконьеров
3
01:59
Светофоры в Ноябрьске будет регулировать ИИ
1
01:45
Кто такая Капранова: почему Винер называла ее преемницей и почему она не заняла уготованный пост
1
01:44
Появились кадры посещения Путина подводной лодки «Архангельск» в Мурманске. Видео
01:38
Мэр Тюмени стал одним из первых посетителей Музея воды
1
01:28
«Билеты не будут именными»: свердловский министр об отказе от опыта Москвы
1
01:19
Подполье сообщает о массовом заходе судов НАТО в порт Одессы
4
01:11
«Коммерсант»: в РФ взыскали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*
00:53
Трамп отозвал постпреда ООН ради внутренней политики
00:50
Шесть россиян, в том числе двое детей, погибли в аварии с батискафом в Египте
00:47
Франция и Британия не могут уговорить Европу отправить войска на Украину
1
00:39
Губернатор Махонин вручил икону экипажу подлодки, названной в честь Перми
00:30
Почта главы Пентагона Хегсета на российском хостинге оказалась фейком
00:24
Bild: истребители НАТО подняли в воздух для перехвата российского самолета
00:20
Арктические районы ХМАО претендуют на получение особого статуса
00:14
Глава «мусорной реформы» стал замминистра природных ресурсов и экологии России
2
00:07
Стало известно, когда продут переговоры РФ и США
00:01
Врип мэра Кургана Науменко прокатился в автобусе вместе с горожанами. Фото
14
00:00
Зеленский назвал россиян динозаврами
4