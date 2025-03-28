Юрист Хаминский: Долину способны обязать вернуть Лурье 112 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина может быть обязана вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, если решение суда первой инстанции останется в силе. Об этом сообщает юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.
«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — подчеркнул Хаминский в беседе с РИА Новости. По его словам, иск певицы о признании сделки недействительной удовлетворен, и дело рассматривалось в закрытом режиме.
Пресс-служба Хамовнического суда Москвы также подтвердила, что процесс длится уже около полугода. В ходе судебного разбирательства иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство. Отмечается, что аргументы защиты певицы касались вопросов о соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям.
Долиной смогли вернуть квартиру в престижном районе Хамовники 28 марта. Ранее жилплощадь пытались присвоить и продать злоумышленники. По этому факту возбудили дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.