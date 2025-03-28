28 марта 2025

Юрист Хаминский: Долину способны обязать вернуть Лурье 112 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Долина ранее стала жертвой мошенников
Долина ранее стала жертвой мошенников Фото:

Народная артистка России Лариса Долина может быть обязана вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, если решение суда первой инстанции останется в силе. Об этом сообщает юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — подчеркнул Хаминский в беседе с РИА Новости. По его словам, иск певицы о признании сделки недействительной удовлетворен, и дело рассматривалось в закрытом режиме.

Пресс-служба Хамовнического суда Москвы также подтвердила, что процесс длится уже около полугода. В ходе судебного разбирательства иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство. Отмечается, что аргументы защиты певицы касались вопросов о соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям.

Долиной смогли вернуть квартиру в престижном районе Хамовники 28 марта. Ранее жилплощадь пытались присвоить и продать злоумышленники. По этому факту возбудили дело.

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Народная артистка России Лариса Долина может быть обязана вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, если решение суда первой инстанции останется в силе. Об этом сообщает юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. «Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — подчеркнул Хаминский в беседе с РИА Новости. По его словам, иск певицы о признании сделки недействительной удовлетворен, и дело рассматривалось в закрытом режиме. Пресс-служба Хамовнического суда Москвы также подтвердила, что процесс длится уже около полугода. В ходе судебного разбирательства иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство. Отмечается, что аргументы защиты певицы касались вопросов о соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Долиной смогли вернуть квартиру в престижном районе Хамовники 28 марта. Ранее жилплощадь пытались присвоить и продать злоумышленники. По этому факту возбудили дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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