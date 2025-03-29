Экс-гендиректор «Телты» тайно заключил контракт на СВО и сбежал из-под ареста

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Бывший топ-менеджер завода «Телта» Высоков пытался скрыться на СВО от уголовного дела
Бывший топ-менеджер завода «Телта» Высоков пытался скрыться на СВО от уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков из-под домашнего ареста сбежал в зону специальной военной операции (СВО), но был задержан и этапирован в Москву. Об этом сообщают правоохранительные органы. 

«После того, как суд перевел Высокова из СИЗО под домашний арест, он подписал контракт с Минобороны о своем участии в СВО без уведомления следствия.  Он около недели находился в учебной части Воронежской области, когда его забрали правоохранительные органы и этапировали в Москву как фигуранта уголовного дела о хищении», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Минобороны собирается расторгнуть контракт с Высоковым, так как он обманул ведомство, не сообщив о своем процессуальном статусе. Мужчина обвиняется в хищении 48 млн рублей. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы.

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Бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков из-под домашнего ареста сбежал в зону специальной военной операции (СВО), но был задержан и этапирован в Москву. Об этом сообщают правоохранительные органы.  «После того, как суд перевел Высокова из СИЗО под домашний арест, он подписал контракт с Минобороны о своем участии в СВО без уведомления следствия.  Он около недели находился в учебной части Воронежской области, когда его забрали правоохранительные органы и этапировали в Москву как фигуранта уголовного дела о хищении», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Минобороны собирается расторгнуть контракт с Высоковым, так как он обманул ведомство, не сообщив о своем процессуальном статусе. Мужчина обвиняется в хищении 48 млн рублей. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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