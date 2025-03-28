Российский танкист хитростью победил пленившего его солдата ВСУ

Российский танкист смог перехитрить украинского солдата, который взял его в плен. Ситуация произошла в тот момент, когда противник побил танк ВС РФ и в живых остался только водитель-механик. Далее его взял на мушку боец ВСУ и начал спрашивать у своего командования, что с ним делать. Пока украинский боец пытался решить вопрос о взятии в плен танкиста, тот смог подобраться ближе и оглушить противника. Об этом сообщает telegram-канал «Война. История. Оружие».
«Боец ВСУ <...> начинает затвор передергивать и у него ловит клина автомат. Я понял что надо что то делать, давай с ним [разговаривать]. <...> Тут под руку, то ли чурка то ли камень попался, заехал ему по башке и все, победа наша. <...> Разобрал его автомат и выкинул, на прицел его и вперед в плен, с мыслями что танк то я [упустил], пленного приведу может пожалеют», — рассказал сам танкист, который смог избежать плена со стороны ВСУ и выжить.
Причем изначально украинский солдат, с его же слов, планировал отпустить военного ВС РФ, так как командование ВСУ не знало, что с ним делать. Российский военный по итогу смог использовать ситуацию в свою пользу, отвлечь внимание и оглушить противника.
Неделей ранее российские солдаты смогли проникнуть в украинский тыл на донецком направлении. Там же удалось взять в плен нескольких украинских военных, причем один из бойцов противника по итогу погиб на месте от огня своих же, рассказывали солдаты из группировки «Юг».
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