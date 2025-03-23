ВС РФ скрытно зашли в тыл ВСУ и взяли пленных: главное об СВО 23 марта

Российские силы успешно провели операцию в тылу ВСУ на донецком направлении, в результате которой были взяты пленные и нанесен ущерб украинской стороне. Об этом RT сообщили штурмовики группировки войск «Юг».
В ходе операции российскими силами было взято в плен четверо украинских солдат, однако один из них погиб от огня своих же войск. Также в рамках этой операции были уничтожены шестеро солдат ВСУ. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
Российские силы освободили Срибное в ДНР
По информации Минобороны России российские войска взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР. Уточняется, что операцию проводили подразделения военной группировки «Центр».
Под Курском ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков
За последние сутки на курском направлении ВСУ понесли значительные потери, превышающие 190 человек. Кроме того, было уничтожено три бронированных боевых машины, 16 транспортных средств, пять артиллерийских установок, шесть минометов, одна установка реактивной системы залпового огня и два склада с боеприпасами. Общий ущерб, который украинская сторона понесла под Курском с начала боевых действий, включает потери более 69 510 военнослужащих и 400 танков.
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России
В течение ночи было уничтожено 59 украинских беспилотников. Из них 29 были сбиты в небе над Ростовской областью, 20 — над Астраханской , по три беспилотника были уничтожены в Воронежской и Волгоградской областях, два — в Крыму, по одному в Курской и Саратовской областях. Позже еще один дрон был сбит над территорией Республики Крым.
Из-за атаки БПЛА повреждено жилое строение под Астраханью
В результате атаки дронов в северной части Астраханской области произошло повреждение жилого здания и автомобиля. Администрация Ахтубинского района сообщила о дополнительных последствиях атаки. В частности, в Ахтубинске обнаружен неразорвавшийся снаряд.
В местной школе организован пункт временного размещения для жителей. В связи с устранением последствий атаки БПЛА в районе от района Спутника до Северного городка временно будут отключены газ и электричество. Также в районе Владимировки запланировано включение сирены с длительным сигналом.
Киев атаковал подстанцию в Запорожской области
Заместитель губернатора Запорожского региона по вопросам внутренней политики Антон Тицкий сообщил о повреждении электроподстанции в Пологовском районе в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Это инцидент привел к прекращению подачи электроэнергии более чем для 11 тысяч пользователей в Пологах и прилегающих населенных пунктах, включая Инженерное, Франко и Украинское.
По доступной информации, в результате происшествия не зафиксировано жертв среди гражданского населения. Система водоснабжения работает в обычном режиме. Ведется уточнение данных о возможных повреждениях в других населенных пунктах района.
США нацелены на соглашение о перемирие по Украине к 20 апреля
Администрация Белого дома намерена достичь договоренности о перемирии в Украине к 20 апреля, когда отмечается Пасха по календарям как западных, так и православных христиан, однако признает возможность переноса сроков из-за значительных разногласий между сторонами конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с планами администрации. На данный момент Белый дом не выразил согласия на ограничения поставок вооружений Киеву в рамках подготовки к соглашению о перемирии.
Перед встречей Путина и Трампа будут непростые техпереговоры
Перед встречей российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа необходимо провести сложные технические согласования. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в понедельник, 24 марта, переговорщики отправятся в Эр-Рияд для начала этих работ.
Представитель Кремля также отметил, что дискуссии по возобновлению черноморской инициативы обещают быть трудными. Он выразил мнение, что несоблюдение Киевом условий о ненападении на энергетическую инфраструктуру может привести к новым переговорам между Путиным и Трампом.
Украина запросила у Эстонии военную помощь на 100 млн евро
Минобороны Эстонии сообщило, что Украина направила официальный запрос о предоставлении военной помощи на сумму в 100 миллионов евро. В рамках этого запроса Киев представил список необходимой военной техники и оборудования, в том числе воздушные и наземные беспилотные аппараты, водный транспорт, а также медицинское оборудование.
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