Число погибших при землетрясении в Мьянме резко возросло

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В Мьянме землетрясение произошло накануне
В Мьянме землетрясение произошло накануне Фото:

Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме накануне, достигло 694 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — передают журналисты. Это одно из самых сильных землетрясений в азиатском регионе за последние годы.

Землетрясение вызвало значительные разрушения, многие здания были повреждены или уничтожены, передает «Ридус». Власти страны и международные организации приступили к оказанию помощи пострадавшим и проведению спасательных операций. Россия готова оказать помощь пострадавшим. Спасатели МЧС выехали на место, сообщает деловая газета «Взгляд».

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Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме накануне, достигло 694 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. «Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — передают журналисты. Это одно из самых сильных землетрясений в азиатском регионе за последние годы. Землетрясение вызвало значительные разрушения, многие здания были повреждены или уничтожены, передает «Ридус». Власти страны и международные организации приступили к оказанию помощи пострадавшим и проведению спасательных операций. Россия готова оказать помощь пострадавшим. Спасатели МЧС выехали на место, сообщает деловая газета «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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