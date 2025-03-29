Глава Пентагона приводил жену на встречи, где обсуждалась секретная информация

Министр обороны США Пит Хегсет привлек внимание общественности и СМИ, приведя свою жену, журналистку Дженнифер Хегсет, на встречу с иностранными коллегами в Пентагоне, где обсуждались конфиденциальные вопросы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация», — передают журналисты. Одна из таких встреч, например, произошла в тот момент, когда США отказались предоставлять военные данные украинским солдатам. В тот момент министры обороны стран НАТО обсуждали будущее Североатлантического альянса в целом.
Беседа носила конфиденциальный характер. На этих мероприятиях обычно присутствуют лица с соответствующими допусками к секретной информации. Дженифер Хегсет при этом вообще никак не связана с Минобороны. Кроме того, она была замечена на другой закрытой встрече в штаб-квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе, где обсуждалась поддержка Украины.
Министерство обороны США недавно также оказалось в центре внимания из-за нескольких скандалов, включая утечку информации о встрече с Илоном Маском и планы по ликвидации аналитического центра в Пентагоне. Эти события вызвали общественный резонанс и пристальное внимание к действиям министра обороны Пита Хегсета, который, несмотря на критику, продолжает участвовать в спорных инициативах, связанных с национальной безопасностью. Сам Хегсет был назначен министром обороны США недавно — с 25 января 2025 года.
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