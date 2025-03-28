Экс-гендиректор «Телты» вновь отправлен в СИЗО

Суд вновь перевел Высокова в СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему заместителю учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексею Высокову, обвиняемого в хищении 48 млн рублей. Он отправлен в СИЗО.
«Меру пресечения Высокову изменить. Взять обвиняемого под стражу в зале суда», — говорится в решении суда, сообщает ТАСС.
Решение последовало после того, как Высоков, находясь под домашним арестом, заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО без уведомления следствия. Минобороны расторгнет контракт с Высоковым, так как он обманул ведомство, не сообщив о своем процессуальном статусе.
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