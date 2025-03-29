Челябинцы оказали помощь сиротам из ДНР и ЛНР. Видео

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Сумма гуманитарной помощи для сирот составила почти полмиллиона рублей (архивное фото)
Сумма гуманитарной помощи для сирот составила почти полмиллиона рублей (архивное фото) Фото:

Волонтеры из Челябинской области привезли вещи в детские дома Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Основной объем помощи пришелся на детскую обувь, рассказал «Народный фронт» в своем telegram-канале.

«Мы приехали в Республиканский специализированный дом ребенка в ДНР, привезли 90 пар новой обуви от челябинского предпринимателя. Еще 90 пар были доставлены в Луганский детский дом», — рассказали в челябинском отделении общественного движения.

Челябинцы привезли новую обувь для разных сезонов. Ее собрал у предпринимателей местный активист, который передал ее «Народному фронту». Кроме того, волонтеры презентовали детдомам подгузники, салфетки и питание. Сумма гуманитарной помощи составила приблизительно 500 тысяч рублей.

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Волонтеры из Челябинской области привезли вещи в детские дома Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Основной объем помощи пришелся на детскую обувь, рассказал «Народный фронт» в своем telegram-канале. «Мы приехали в Республиканский специализированный дом ребенка в ДНР, привезли 90 пар новой обуви от челябинского предпринимателя. Еще 90 пар были доставлены в Луганский детский дом», — рассказали в челябинском отделении общественного движения. Челябинцы привезли новую обувь для разных сезонов. Ее собрал у предпринимателей местный активист, который передал ее «Народному фронту». Кроме того, волонтеры презентовали детдомам подгузники, салфетки и питание. Сумма гуманитарной помощи составила приблизительно 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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