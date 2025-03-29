Волонтеры из Челябинской области привезли вещи в детские дома Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Основной объем помощи пришелся на детскую обувь, рассказал «Народный фронт» в своем telegram-канале.
«Мы приехали в Республиканский специализированный дом ребенка в ДНР, привезли 90 пар новой обуви от челябинского предпринимателя. Еще 90 пар были доставлены в Луганский детский дом», — рассказали в челябинском отделении общественного движения.
Челябинцы привезли новую обувь для разных сезонов. Ее собрал у предпринимателей местный активист, который передал ее «Народному фронту». Кроме того, волонтеры презентовали детдомам подгузники, салфетки и питание. Сумма гуманитарной помощи составила приблизительно 500 тысяч рублей.
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