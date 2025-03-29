Россиян порадовали падением цен на икру

В 2025 году ожидается увеличение вылова лососевых в России по сравнению с предыдущим годом. При отсутствии спекуляций цены на икру могут продолжить снижаться. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Мы ориентируемся на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии <...> они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая — до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососям ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году <...> рассчитываем на 311 тысяч тонн», — сказал Зверев, уточнив, что в 2024 году улов составил 235 тысяч тонн. Его слова передает РИА «Новости».
Он также добавил, что объем производства икры в текущем году предположительно достигнет 10-11 тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню потребления в стране. Зверев подчеркнул, что стабилизация и снижение цен на икру возможны при отсутствии долгосрочных спекулятивных атак в период путины.
Он уточнил, что в прошлом году несмотря на резкое увеличение стоимости икры из-за снижения вылова. Однако к декабрю произошла корректировка цен, благодаря остановке продаж при высоких ценах. «Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится», — пояснил Зверев.
По мнению премьер-министра Михаила Мишустина регулировать цены на продукты нужно аккуратно. Он призвал задействовать все инструменты для их регулирования, чтобы не произошел ценовой рост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.