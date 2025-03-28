Курганцы помогают освобождать города от противника и не забывают о земляках
Боец из Кургана с позывным «Викинг» поднял флаг региона в городе Торецк на Донбассе, который удалось освободить от ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран СВО Сергей Иванов.
«Боец из Кургана с позывным „Викинг“ передает землякам большой привет из освобожденного Торецка. Хороший флаг замутили», — рассказал Иванов.
«Викинг» передал привет курганцам из освобожденного города
Ранее участник СВО сообщал о том, как курганские штурмовики принимали участие в освобождении трех населенных пунктов в Донецкой Народной республике. Среди них — командир роты «Аксель», награжденный медалью «За храбрость» второй степени.
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