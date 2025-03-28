28 марта 2025

Курганский боец поднял флаг региона в освобожденном от ВСУ городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы помогают освобождать города от противника и не забывают о земляках
Курганцы помогают освобождать города от противника и не забывают о земляках Фото:

Боец из Кургана с позывным «Викинг» поднял флаг региона в городе Торецк на Донбассе, который удалось освободить от ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран СВО Сергей Иванов.

«Боец из Кургана с позывным „Викинг“ передает землякам большой привет из освобожденного Торецка. Хороший флаг замутили», — рассказал Иванов.

«Викинг» передал привет курганцам из освобожденного города
«Викинг» передал привет курганцам из освобожденного города
Фото:

Ранее участник СВО сообщал о том, как курганские штурмовики принимали участие в освобождении трех населенных пунктов в Донецкой Народной республике. Среди них — командир роты «Аксель», награжденный медалью «За храбрость» второй степени.

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Боец из Кургана с позывным «Викинг» поднял флаг региона в городе Торецк на Донбассе, который удалось освободить от ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран СВО Сергей Иванов. «Боец из Кургана с позывным „Викинг“ передает землякам большой привет из освобожденного Торецка. Хороший флаг замутили», — рассказал Иванов. Ранее участник СВО сообщал о том, как курганские штурмовики принимали участие в освобождении трех населенных пунктов в Донецкой Народной республике. Среди них — командир роты «Аксель», награжденный медалью «За храбрость» второй степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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