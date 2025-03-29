Мирный житель подорвался на мине в Курской области

В Курской области мирный житель подорвался на мине. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Вчера в результате подрыва на мине между селами Борки и Плехово в Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В связи с опасной ситуацией и наличием неразорвавшихся боеприпасов в регионе введены ограничения на въезд в населенные пункты, заключил Хинштейн.
28 марта в Курской области тракторист, работая в поле, получил ранения из-за взрыва устройства, на которое наехал. Александр Хинштейн сообщил, что его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Механизатор проводил работы по боронованию почвы.
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