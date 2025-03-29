Мирный житель подорвался на мине в Курской области

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Мирный житель тяжело ранен после подрыва на мине
Мирный житель тяжело ранен после подрыва на мине Фото:
новость из сюжета
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В Курской области мирный житель подорвался на мине. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вчера в результате подрыва на мине между селами Борки и Плехово в Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В связи с опасной ситуацией и наличием неразорвавшихся боеприпасов в регионе введены ограничения на въезд в населенные пункты, заключил Хинштейн.

28 марта в Курской области тракторист, работая в поле, получил ранения из-за взрыва устройства, на которое наехал. Александр Хинштейн сообщил, что его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Механизатор проводил работы по боронованию почвы.

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В Курской области мирный житель подорвался на мине. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Вчера в результате подрыва на мине между селами Борки и Плехово в Суджанском районе серьезные ранения получил 39-летний мирный житель», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В связи с опасной ситуацией и наличием неразорвавшихся боеприпасов в регионе введены ограничения на въезд в населенные пункты, заключил Хинштейн. 28 марта в Курской области тракторист, работая в поле, получил ранения из-за взрыва устройства, на которое наехал. Александр Хинштейн сообщил, что его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Механизатор проводил работы по боронованию почвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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