Shot: в России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

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Один из симптомов загадочной болезни - кашель кровью
Один из симптомов загадочной болезни - кашель кровью Фото:

В России зафиксировано появление неизвестного вируса, вызывающего тяжелые симптомы. Заболевшие испытывают высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом стандартные тесты на COVID и грипп не показывают наличие вирусов. Врачи пока не могут точно определить возбудителя заболевания. Об этом сообщает Shot. ссылаясь на слова самих заболевших. 

«Даже через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются. На пятый день после начала болезни я заметила кровь при отхаркивании», — рассказала девушка по имени Александра в беседе с журналистами. Она также добавила, что врачи сталкиваются с множеством подобных симптомов, но не могут понять, что происходит. 

Пациентам ставят предварительный диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ», уточняют авторы канала. Заболевших призывают немедленно вызывать скорую при ухудшении состояния. Существует версия, что причиной может быть микроплазменная пневмония, ранее зафиксированная вспышка которой произошла в прошлом году.

URA.RU направило запрос в Минздрав для подтверждения информации. Ответ ожидается. 

Несколько регионов в конце марта столкнулись со вспышками заболевания гриппом и ОРВИ. В ряде территорий детей отправляют на карантин, например — в Курганской области. В свою очередь, в Челябинской области, наоборот, отмечают спад заболеваемости. 

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В России зафиксировано появление неизвестного вируса, вызывающего тяжелые симптомы. Заболевшие испытывают высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом стандартные тесты на COVID и грипп не показывают наличие вирусов. Врачи пока не могут точно определить возбудителя заболевания. Об этом сообщает Shot. ссылаясь на слова самих заболевших.  «Даже через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются. На пятый день после начала болезни я заметила кровь при отхаркивании», — рассказала девушка по имени Александра в беседе с журналистами. Она также добавила, что врачи сталкиваются с множеством подобных симптомов, но не могут понять, что происходит.  Пациентам ставят предварительный диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ», уточняют авторы канала. Заболевших призывают немедленно вызывать скорую при ухудшении состояния. Существует версия, что причиной может быть микроплазменная пневмония, ранее зафиксированная вспышка которой произошла в прошлом году. URA.RU направило запрос в Минздрав для подтверждения информации. Ответ ожидается.  Несколько регионов в конце марта столкнулись со вспышками заболевания гриппом и ОРВИ. В ряде территорий детей отправляют на карантин, например — в Курганской области. В свою очередь, в Челябинской области, наоборот, отмечают спад заболеваемости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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