Shot: в России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью

В России зафиксировано появление неизвестного вируса, вызывающего тяжелые симптомы. Заболевшие испытывают высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом стандартные тесты на COVID и грипп не показывают наличие вирусов. Врачи пока не могут точно определить возбудителя заболевания. Об этом сообщает Shot. ссылаясь на слова самих заболевших.
«Даже через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются. На пятый день после начала болезни я заметила кровь при отхаркивании», — рассказала девушка по имени Александра в беседе с журналистами. Она также добавила, что врачи сталкиваются с множеством подобных симптомов, но не могут понять, что происходит.
Пациентам ставят предварительный диагноз «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ», уточняют авторы канала. Заболевших призывают немедленно вызывать скорую при ухудшении состояния. Существует версия, что причиной может быть микроплазменная пневмония, ранее зафиксированная вспышка которой произошла в прошлом году.
URA.RU направило запрос в Минздрав для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Несколько регионов в конце марта столкнулись со вспышками заболевания гриппом и ОРВИ. В ряде территорий детей отправляют на карантин, например — в Курганской области. В свою очередь, в Челябинской области, наоборот, отмечают спад заболеваемости.
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