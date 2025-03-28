«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»

Челябинский клуб «Трактор» на своем домашнем поле встретится с «Адмиралом» из Владивостока в субботу, 29 марта. Это вторая игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу челябинцев, передает корреспондент «URA.RU».
«Во время первого периода забить не удалось ни одной из команд. Во втором соперники обменялись голами: забил владивостокец Павел Шэн и челябинец Никита Коростелев», — сообщает корреспондент «URA.RU».
Итог поединка определил овертайм. Победный год забил Артем Блажиевский из «Трактора». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «черно-белых». Счет в серии удалось сравнять — 1:1.
Следующая встреча пройдет 31 марта во Владивостоке. Первая игра серии плей-офф 2024/2025 года закончилась для «Трактора» поражением. Челябинцы на домашнем поле уступили гостям со счетом 4:5. Неудачный старт главный тренер «черно-белых» Бенуа Гру списал на то, что команда начала матч не в своей лучшей форме.
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