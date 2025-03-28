28 марта 2025

«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»

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Вторая встреча «Трактора» с «Адмиралом» - это попытка реабилитироваться после первого проигрыша (архивное фото)
Вторая встреча «Трактора» с «Адмиралом» - это попытка реабилитироваться после первого проигрыша (архивное фото) Фото:

Челябинский клуб «Трактор» на своем домашнем поле встретится с «Адмиралом» из Владивостока в субботу, 29 марта. Это вторая игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу челябинцев, передает корреспондент «URA.RU».

«Во время первого периода забить не удалось ни одной из команд. Во втором соперники обменялись голами: забил владивостокец Павел Шэн и челябинец Никита Коростелев», — сообщает корреспондент «URA.RU». 

Итог поединка определил овертайм. Победный год забил Артем Блажиевский из «Трактора». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «черно-белых». Счет в серии удалось сравнять — 1:1.

Следующая встреча пройдет 31 марта во Владивостоке. Первая игра серии плей-офф 2024/2025 года закончилась для «Трактора» поражением. Челябинцы на домашнем поле уступили гостям со счетом 4:5. Неудачный старт главный тренер «черно-белых» Бенуа Гру списал на то, что команда начала матч не в своей лучшей форме. 

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Челябинский клуб «Трактор» на своем домашнем поле встретится с «Адмиралом» из Владивостока в субботу, 29 марта. Это вторая игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу челябинцев, передает корреспондент «URA.RU». «Во время первого периода забить не удалось ни одной из команд. Во втором соперники обменялись голами: забил владивостокец Павел Шэн и челябинец Никита Коростелев», — сообщает корреспондент «URA.RU».  Итог поединка определил овертайм. Победный год забил Артем Блажиевский из «Трактора». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «черно-белых». Счет в серии удалось сравнять — 1:1. Следующая встреча пройдет 31 марта во Владивостоке. Первая игра серии плей-офф 2024/2025 года закончилась для «Трактора» поражением. Челябинцы на домашнем поле уступили гостям со счетом 4:5. Неудачный старт главный тренер «черно-белых» Бенуа Гру списал на то, что команда начала матч не в своей лучшей форме. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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