28 марта 2025

Прокуратура требует 100 тысяч для челябинского школьника, которому бродячий пес разодрал лицо

Прокуратура заступилась за покусанного в Челябинской области школьника
© Служба новостей «URA.RU»
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На мальчика напала агрессивная бездомная собака
На мальчика напала агрессивная бездомная собака Фото:

В Челябинской области прокуратура обратилась в суд от имени школьника, которому бродячая собака разодрала щеку. Надзорный орган требует для ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства. 

«В селе Аргаяш бродячая собака напала на мальчика, причинив укушенную рану щеки. В интересах малолетнего в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — рассказала пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны муниципальных органов, связанные с ненадлежащим отловом и содержанием бродячих животных. Прокурор района внес представление главе муниципального района с требованием устранить эти замечания. Также прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности.

Как URA.RU писало ранее, инцидент произошел в конце февраля 2025 года. В селе Аргаяш бездомная собака напала на восьмилетнего школьника. Она вцепилась в щеку, от серьезных травм на теле спасла куртка.

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В Челябинской области прокуратура обратилась в суд от имени школьника, которому бродячая собака разодрала щеку. Надзорный орган требует для ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.  «В селе Аргаяш бродячая собака напала на мальчика, причинив укушенную рану щеки. В интересах малолетнего в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — рассказала пресс-служба прокуратуры. В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны муниципальных органов, связанные с ненадлежащим отловом и содержанием бродячих животных. Прокурор района внес представление главе муниципального района с требованием устранить эти замечания. Также прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности. Как URA.RU писало ранее, инцидент произошел в конце февраля 2025 года. В селе Аргаяш бездомная собака напала на восьмилетнего школьника. Она вцепилась в щеку, от серьезных травм на теле спасла куртка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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