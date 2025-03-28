Прокуратура требует 100 тысяч для челябинского школьника, которому бродячий пес разодрал лицо

В Челябинской области прокуратура обратилась в суд от имени школьника, которому бродячая собака разодрала щеку. Надзорный орган требует для ребенка компенсацию в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.
«В селе Аргаяш бродячая собака напала на мальчика, причинив укушенную рану щеки. В интересах малолетнего в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — рассказала пресс-служба прокуратуры.
В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны муниципальных органов, связанные с ненадлежащим отловом и содержанием бродячих животных. Прокурор района внес представление главе муниципального района с требованием устранить эти замечания. Также прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности.
Как URA.RU писало ранее, инцидент произошел в конце февраля 2025 года. В селе Аргаяш бездомная собака напала на восьмилетнего школьника. Она вцепилась в щеку, от серьезных травм на теле спасла куртка.
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