Прокуратура обязала главу челябинского района разобраться с бродячими псами

Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов попал в поле зрения прокуратуры из-за нападений бродячих собак на жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, ему внесено представление об устранении нарушений.
«Прокурор внес главе Аргаяшского района представление об устранении допущенных нарушений закона, повлекших причинение вреда здоровью несовершеннолетнего жителя Аргаяша от укусов безнадзорной собаки», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Работа над решением этой проблемы поставлена на контроль.
Так прокурор принял участие в аппаратном совещании руководителя района с главами поселений. Ишимов дал поручение продолжать постоянный мониторинг для установления безнадзорных собак. Принято решение в случае нехватки средств на отлов собак решать вопрос выделения дополнительных субсидий из бюджета области.
Нападения бродячих собак на жителей области также заинтересовали главу СК РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал от руководителя регионального следкома Алексея Колбасина отчитаться о результатах расследования уголовных дел.
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