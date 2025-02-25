25 февраля 2025

В челябинском селе бездомная собака бросилась в лицо школьнику. Фото

В СК РФ возбудили уголовное дело после нападения собаки на мальчика в Аргаяше
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили дело после нападения собаки на школьника
Следователи возбудили дело после нападения собаки на школьника Фото:

В селе Аргаяш Челябинской области агрессивная собака набросилась на восьмилетнего школьника. Мальчик получил травмы лица. Возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после публикации в соцсетях информации о том, что агрессивное животное напало на ребенка, вследствие чего пострадавшему были причинены телесные повреждения. Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Бездомная собака набросилась на несовершеннолетнего 25 февраля возле дома 18 на улице Чкалова в Аргаяше. Животное укусило мальчика в лицо и руку. По сообщению группы «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «Вконтакте», в больнице школьнику обработали рану и поставили укол.

Как сообщало URA.RU, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на школьника в поселке Горняк Копейского городского округа. В ведомстве отметили, что жители копейского поселка Железнодорожный также жалуются, что из-за стаи агрессивных животных опасаются за свою безопасность.

От сильных повреждений на теле мальчика спасла куртка
От сильных повреждений на теле мальчика спасла куртка
Фото:

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В селе Аргаяш Челябинской области агрессивная собака набросилась на восьмилетнего школьника. Мальчик получил травмы лица. Возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. «Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после публикации в соцсетях информации о том, что агрессивное животное напало на ребенка, вследствие чего пострадавшему были причинены телесные повреждения. Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве. Бездомная собака набросилась на несовершеннолетнего 25 февраля возле дома 18 на улице Чкалова в Аргаяше. Животное укусило мальчика в лицо и руку. По сообщению группы «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «Вконтакте», в больнице школьнику обработали рану и поставили укол. Как сообщало URA.RU, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на школьника в поселке Горняк Копейского городского округа. В ведомстве отметили, что жители копейского поселка Железнодорожный также жалуются, что из-за стаи агрессивных животных опасаются за свою безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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