В селе Аргаяш Челябинской области агрессивная собака набросилась на восьмилетнего школьника. Мальчик получил травмы лица. Возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ.
«Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после публикации в соцсетях информации о том, что агрессивное животное напало на ребенка, вследствие чего пострадавшему были причинены телесные повреждения. Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Бездомная собака набросилась на несовершеннолетнего 25 февраля возле дома 18 на улице Чкалова в Аргаяше. Животное укусило мальчика в лицо и руку. По сообщению группы «Куда пойти в Аргаяше?» в соцсети «Вконтакте», в больнице школьнику обработали рану и поставили укол.
Как сообщало URA.RU, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на школьника в поселке Горняк Копейского городского округа. В ведомстве отметили, что жители копейского поселка Железнодорожный также жалуются, что из-за стаи агрессивных животных опасаются за свою безопасность.
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