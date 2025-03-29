В Сети начали хоронить Пашу Техника, пока близкие ждут новостей от врача

Состояние госпитализированного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) находится стабильно тяжелым, но он живой и дышит. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая из госпиталя, где находится исполнитель. Перед этим telegram-каналы и сообщества в соцсети «ВКонтакте» запустили волну постов, в которых сообщили о смерти Техника. По словам Карицкой, эти сообщения являются вбросом.
«Друзья, я сейчас нахожусь в госпитале, где лежит Паша. [Сообщения о его смерти] — вброс, он жив. Он находится под аппаратами, дышит, состояние остаётся стабильно плохим. Врач будет только в понедельник, только с врачом можно будет обсуждать все эти вопросы», — заявила Карицкая в своем telegram-канале.
Она также обратилась к СМИ, которые публикуют недостоверную информацию о состоянии артиста. Она попросила не публиковать вбросы и опираться на официальные источники. Всех сочувствующих артисту и его семье она попросила молиться о его здоровье.
Первым сообщения о смерти Паши Техника опроверг его менеджер Марк Флинк. Он также попросил не хоронить человека, пока он еще жив. Ранее сообщалось, что транспортировка артиста в Россию невозможна из-за его критического состояния.
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