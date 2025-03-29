29 марта 2025

В Сети начали хоронить Пашу Техника, пока близкие ждут новостей от врача

Бывшая жена Паши Техника из госпиталя опровергла сообщения о его смерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Паша Техник не умер, но все еще в тяжелом состоянии, сообщила его бывшая жена Карицкая
Паша Техник не умер, но все еще в тяжелом состоянии, сообщила его бывшая жена Карицкая Фото:

Состояние госпитализированного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) находится стабильно тяжелым, но он живой и дышит. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая из госпиталя, где находится исполнитель. Перед этим telegram-каналы и сообщества в соцсети «ВКонтакте» запустили волну постов, в которых сообщили о смерти Техника. По словам Карицкой, эти сообщения являются вбросом.

«Друзья, я сейчас нахожусь в госпитале, где лежит Паша. [Сообщения о его смерти] — вброс, он жив. Он находится под аппаратами, дышит, состояние остаётся стабильно плохим. Врач будет только в понедельник, только с врачом можно будет обсуждать все эти вопросы», — заявила Карицкая в своем telegram-канале.

Она также обратилась к СМИ, которые публикуют недостоверную информацию о состоянии артиста. Она попросила не публиковать вбросы и опираться на официальные источники. Всех сочувствующих артисту и его семье она попросила молиться о его здоровье.

Первым сообщения о смерти Паши Техника опроверг его менеджер Марк Флинк. Он также попросил не хоронить человека, пока он еще жив. Ранее сообщалось, что транспортировка артиста в Россию невозможна из-за его критического состояния.

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Состояние госпитализированного рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) находится стабильно тяжелым, но он живой и дышит. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая из госпиталя, где находится исполнитель. Перед этим telegram-каналы и сообщества в соцсети «ВКонтакте» запустили волну постов, в которых сообщили о смерти Техника. По словам Карицкой, эти сообщения являются вбросом. «Друзья, я сейчас нахожусь в госпитале, где лежит Паша. [Сообщения о его смерти] — вброс, он жив. Он находится под аппаратами, дышит, состояние остаётся стабильно плохим. Врач будет только в понедельник, только с врачом можно будет обсуждать все эти вопросы», — заявила Карицкая в своем telegram-канале. Она также обратилась к СМИ, которые публикуют недостоверную информацию о состоянии артиста. Она попросила не публиковать вбросы и опираться на официальные источники. Всех сочувствующих артисту и его семье она попросила молиться о его здоровье. Первым сообщения о смерти Паши Техника опроверг его менеджер Марк Флинк. Он также попросил не хоронить человека, пока он еще жив. Ранее сообщалось, что транспортировка артиста в Россию невозможна из-за его критического состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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