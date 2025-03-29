«Он еще всех вас переживет»: менеджер Паши Техника ответил на сообщения о его смерти

Российские telegram-каналы и сообщества в соцсети «ВКонтакте» начали публиковать посты с новостью о смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). Менеджер артиста Марк Флинк в своем telegram-канале опроверг сообщения, заявив, что исполнитель переживет всех авторов подобных слухов.
«Друзья, мне миллион звонков поступает. Я вам еще миллион раз говорю, по источникам достоверным, Паша Техник жив! Не здоров, но жив. Не верьте этим пабликам, которые пишут (противоположное — прим. URA.RU). Не надо хоронить человека, пока он находится в состоянии живого человека... Он еще всех вас переживет», — рассказал менеджер в своем telegram-канале «Марк Яровный».
Паша Техник был помещен в состояние искусственной комы 27 марта после того, как перенес отравление наркотическими веществами в Таиланде. В настоящее время он находится на поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Менеджер исполнителя, Марк, выразил оптимизм относительно возможного выздоровления Паши. Транспортировка артиста в Россию невозможна из-за его критического состояния, а проведение необходимой операции оценивается в десять миллионов рублей, половина из которых уже была собрана на момент обращения.
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