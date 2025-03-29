Армии РФ хватило часа, чтобы зачистить Днепроэнергию от боевиков ВСУ

О времени, за которое удалось освободить Днепроэнергию, сообщил российский снайпер
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Днепроэнергия (ДНР) был зачищен 10 марта российскими военными за один час. Об этом сообщил снайпер ВС РФ с позывным «Коваль».
«Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — рассказал боец РИА Новости. Операция проходила 10 марта.
Коваль также рассказал, что в ходе зачистки операторы украинских БПЛА нанесли удары по своим же бойцам. Во время операции были взяты в плен пять боевиков.
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