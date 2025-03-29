29 марта 2025

Армии РФ хватило часа, чтобы зачистить Днепроэнергию от боевиков ВСУ

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О времени, за которое удалось освободить Днепроэнергию, сообщил российский снайпер
О времени, за которое удалось освободить Днепроэнергию, сообщил российский снайпер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Днепроэнергия (ДНР) был зачищен 10 марта российскими военными за один час. Об этом сообщил снайпер ВС РФ с позывным «Коваль».

«Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — рассказал боец РИА Новости. Операция проходила 10 марта.

Коваль также рассказал, что в ходе зачистки операторы украинских БПЛА нанесли удары по своим же бойцам. Во время операции были взяты в плен пять боевиков.

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Населенный пункт Днепроэнергия (ДНР) был зачищен 10 марта российскими военными за один час. Об этом сообщил снайпер ВС РФ с позывным «Коваль». «Населенный пункт мы зачистили буквально за час», — рассказал боец РИА Новости. Операция проходила 10 марта. Коваль также рассказал, что в ходе зачистки операторы украинских БПЛА нанесли удары по своим же бойцам. Во время операции были взяты в плен пять боевиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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