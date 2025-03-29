29 марта 2025

SHAMAN и Мизулина при параде сходили на оперу Чайковского

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Дронов выложил совместную фотографию с Екатериной Мазулиной в своем telegram-канале
Ярослав Дронов выложил совместную фотографию с Екатериной Мазулиной в своем telegram-канале Фото:

Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сделали совместную фотографию в театре «Геликон-опера». Пара посетила оперу Петра Чайковского «Иоланта» в обработке режиссера Сергея Новикова. Артист при этом был одет в строгий темный костюм, а на Мизулиной — стильное розовое платье.

«Ходили сегодня с Екатериной Мизулиной в музыкальный театр „Геликон-опера“ на оперу Чайковского „Иоланта“. И остались под большим впечатлением», — написал Ярослав Дронов в своем telegram-канале. К сообщению приложено фото.

Дронов и Мизулина официально подтвердили свои отношения в начале марта, пишет «Национальная служба новостей». Слухи об их романе распространялись в соцсетях и мессенджерах на протяжении нескольких месяцев. Возлюбленные лично подогревали к этому интерес.

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Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сделали совместную фотографию в театре «Геликон-опера». Пара посетила оперу Петра Чайковского «Иоланта» в обработке режиссера Сергея Новикова. Артист при этом был одет в строгий темный костюм, а на Мизулиной — стильное розовое платье. «Ходили сегодня с Екатериной Мизулиной в музыкальный театр „Геликон-опера“ на оперу Чайковского „Иоланта“. И остались под большим впечатлением», — написал Ярослав Дронов в своем telegram-канале. К сообщению приложено фото. Дронов и Мизулина официально подтвердили свои отношения в начале марта, пишет «Национальная служба новостей». Слухи об их романе распространялись в соцсетях и мессенджерах на протяжении нескольких месяцев. Возлюбленные лично подогревали к этому интерес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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