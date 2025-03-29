SHAMAN и Мизулина при параде сходили на оперу Чайковского

Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сделали совместную фотографию в театре «Геликон-опера». Пара посетила оперу Петра Чайковского «Иоланта» в обработке режиссера Сергея Новикова. Артист при этом был одет в строгий темный костюм, а на Мизулиной — стильное розовое платье.
«Ходили сегодня с Екатериной Мизулиной в музыкальный театр „Геликон-опера“ на оперу Чайковского „Иоланта“. И остались под большим впечатлением», — написал Ярослав Дронов в своем telegram-канале. К сообщению приложено фото.
Дронов и Мизулина официально подтвердили свои отношения в начале марта, пишет «Национальная служба новостей». Слухи об их романе распространялись в соцсетях и мессенджерах на протяжении нескольких месяцев. Возлюбленные лично подогревали к этому интерес.
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