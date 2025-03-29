29 марта 2025
28 марта 2025

Белгородские школьники представили Артюхову идеи совместных проектов с ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ЯНАО оценил проекты школьников из Белгородчины
Глава ЯНАО оценил проекты школьников из Белгородчины Фото:

На Ямал приехали школьники из Белгородской области. Победители и призеры «Большой перемены» встретились с губернатором Дмитрием Артюховым и представили ему идеи для совместных проектов с ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«Поощрительная экскурсионная поездка для победителей и призеров Всероссийского конкурса „Большая перемена“ организована по инициативе губернатора Ямала. На встрече участники презентовали главе региона, председателю комиссии Госсовета РФ по направлению „Молодежь и дети“ Дмитрию Артюхову идеи совместных проектов Белгородской области и Ямала», — рассказали на сайте правительства. 

Среди представленных идей прозвучали предложение выращивать на Ямале белгородские цветы или вместе провести конференцию «Движения первых». Артюхов старания школьников оценил и пообещал обдумать, как воплотить в жизнь предложенные проекты.

90 школьников из Белгородчины прибыли в Салехард в пятницу 28 марта. Их программа рассчитана на три дня. В рамках туристической поездки ученики школ посетят молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского.

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На Ямал приехали школьники из Белгородской области. Победители и призеры «Большой перемены» встретились с губернатором Дмитрием Артюховым и представили ему идеи для совместных проектов с ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства региона.  «Поощрительная экскурсионная поездка для победителей и призеров Всероссийского конкурса „Большая перемена“ организована по инициативе губернатора Ямала. На встрече участники презентовали главе региона, председателю комиссии Госсовета РФ по направлению „Молодежь и дети“ Дмитрию Артюхову идеи совместных проектов Белгородской области и Ямала», — рассказали на сайте правительства.  Среди представленных идей прозвучали предложение выращивать на Ямале белгородские цветы или вместе провести конференцию «Движения первых». Артюхов старания школьников оценил и пообещал обдумать, как воплотить в жизнь предложенные проекты. 90 школьников из Белгородчины прибыли в Салехард в пятницу 28 марта. Их программа рассчитана на три дня. В рамках туристической поездки ученики школ посетят молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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