Белгородские школьники представили Артюхову идеи совместных проектов с ЯНАО

На Ямал приехали школьники из Белгородской области. Победители и призеры «Большой перемены» встретились с губернатором Дмитрием Артюховым и представили ему идеи для совместных проектов с ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Поощрительная экскурсионная поездка для победителей и призеров Всероссийского конкурса „Большая перемена“ организована по инициативе губернатора Ямала. На встрече участники презентовали главе региона, председателю комиссии Госсовета РФ по направлению „Молодежь и дети“ Дмитрию Артюхову идеи совместных проектов Белгородской области и Ямала», — рассказали на сайте правительства.
Среди представленных идей прозвучали предложение выращивать на Ямале белгородские цветы или вместе провести конференцию «Движения первых». Артюхов старания школьников оценил и пообещал обдумать, как воплотить в жизнь предложенные проекты.
90 школьников из Белгородчины прибыли в Салехард в пятницу 28 марта. Их программа рассчитана на три дня. В рамках туристической поездки ученики школ посетят молодежный центр, Ямальский многопрофильный колледж и МВК имени И. С. Шемановского.
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