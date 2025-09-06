Путин и Трамп достигли важной договоренности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о сближении позиций двух стран. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.
«ВЭФ проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что это привело к улучшению российско-американских отношений. По его словам, это важное событие создало новый контекст для проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.
Кобяков подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран, состоявшиеся в середине августа на Аляске, стали поворотным моментом в двусторонних отношениях. Он отметил, что достигнутые договоренности открывают возможности для практического сотрудничества.
Восточный экономический форум, на полях которого прозвучала эта оценка, проходит в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой деловой программы стало сотрудничество во имя мира и процветания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.