Путин и Трамп достигли важной договоренности

Кобяков: Путин и Трамп улучшили отношения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отношения России и США улучшились, заявил Кобяков
Отношения России и США улучшились, заявил Кобяков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о сближении позиций двух стран. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«ВЭФ проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что это привело к улучшению российско-американских отношений. По его словам, это важное событие создало новый контекст для проведения Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кобяков подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран, состоявшиеся в середине августа на Аляске, стали поворотным моментом в двусторонних отношениях. Он отметил, что достигнутые договоренности открывают возможности для практического сотрудничества.

Восточный экономический форум, на полях которого прозвучала эта оценка, проходит в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой деловой программы стало сотрудничество во имя мира и процветания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о сближении позиций двух стран. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков. «ВЭФ проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции», — передает слова Кобякова РИА Новости. Он добавил, что это привело к улучшению российско-американских отношений. По его словам, это важное событие создало новый контекст для проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Кобяков подчеркнул, что переговоры лидеров двух стран, состоявшиеся в середине августа на Аляске, стали поворотным моментом в двусторонних отношениях. Он отметил, что достигнутые договоренности открывают возможности для практического сотрудничества. Восточный экономический форум, на полях которого прозвучала эта оценка, проходит в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой деловой программы стало сотрудничество во имя мира и процветания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...