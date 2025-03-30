ВСУ распродают в интернете военную форму НАТО и гуманитарку

Украинцы распродают в интернете гуманитарную помощь НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ продают в интернете военную форму НАТО
ВСУ продают в интернете военную форму НАТО Фото:

Журналисты выяснили, что украинские военные продают в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу выставляются сухпайки, военное обмундирование и другие товары.

На сайтах представлены товары из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши, передает РИА Новости. Некоторые из этих товаров продавцы предлагают как сувениры с учений в единичном экземпляре, другие — целыми партиями или даже на заказ. Продавцы подтверждают оригинальность товаров фотографиями маркировок и номерными бирками.

Кроме военных товаров, украинцы также продают и гуманитарную помощь, предоставленную европейскими странами. В объявлениях можно найти даже многоразовые подгузники и другие предметы первой необходимости, цены на которые часто превышают стоимость аналогичных украинских товаров.

Российская Федерация неоднократно выступала против поставок ВСУ со стороны Запада. В МИД РФ предупреждали, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, Россия будет рассматривать как законные цели. Ранее также стало известно, что ВСУ продают «трофейные» товары, которые они отобрали у мирных жителей Курской области. Среди таких лотов была, например, водка.

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Журналисты выяснили, что украинские военные продают в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу выставляются сухпайки, военное обмундирование и другие товары. На сайтах представлены товары из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши, передает РИА Новости. Некоторые из этих товаров продавцы предлагают как сувениры с учений в единичном экземпляре, другие — целыми партиями или даже на заказ. Продавцы подтверждают оригинальность товаров фотографиями маркировок и номерными бирками. Кроме военных товаров, украинцы также продают и гуманитарную помощь, предоставленную европейскими странами. В объявлениях можно найти даже многоразовые подгузники и другие предметы первой необходимости, цены на которые часто превышают стоимость аналогичных украинских товаров. Российская Федерация неоднократно выступала против поставок ВСУ со стороны Запада. В МИД РФ предупреждали, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, Россия будет рассматривать как законные цели. Ранее также стало известно, что ВСУ продают «трофейные» товары, которые они отобрали у мирных жителей Курской области. Среди таких лотов была, например, водка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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