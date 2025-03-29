Украинские военные продают в интернете вещи, похищенные у мирных жителей Курской области. Среди так называемых трофеев, например, есть русская водка.
«Трофейная водка. <...> Бренди трофейный из Курской области», — хвастаются захваченными товарами украинцы в своих telegram-каналах. Соответствующие скриншоты передают РИА Новости. Анализ данных социальных сетей показал, что среди украденных предметов находятся даже такие мелочи, как чехлы для телефонов. По данным журналистов в интернете можно найти множество объявлений о продаже вещей, которые, как утверждается самими украинцами, были украдены в Курской области.
Украинские военные практически полностью покинули Курскую область в середине марта. Бойцам ВС РФ осталось зачистить всего несколько территорий для окончательного освобождения российского региона. Мирные жители, которые находились под гнетом ВСУ, жаловались, что те занимаются мародерством. Иностранные наемники также были уличены в этом, сообщает «Ридус».
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