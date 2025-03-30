Землетрясение в Индонезии произошло во время одного из главных праздников мусульман

Землетрясение силой 5,4 балла произошло в провинции Ачех, расположенной в Индонезии, накануне наступления мусульманского праздника Ураза-Байрам. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
«Эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от Банда-Ачеха», — передает агентство. Информация о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения пока не поступала. Также сообщается, что угроза цунами не зафиксирована.
Сильные толчки вызвали состояние паники среди населения, особенно заметное на местных рынках. Местные жители собрались для покупок в преддверии мусульманского праздника Ураза-Байрам, передает РБК со ссылкой на индонезийское издание Lentera.
Землетрясения в регионе Восточной Азии не редкость, и их последствия могут быть разрушительными, как показывает недавний мощный толчок в Мьянме с магнитудой 7,7 баллов, который привел к значительным жертвам в соседних странах, включая Таиланд. В Бангкоке, например, произошло обрушение строящегося здания, что вызвало панику среди населения и привело к введению режима чрезвычайного происшествия.
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