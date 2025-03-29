Молодой соратник губернатора Паслера собирается в Екатеринбург

Игнат Петухов переходит из оренбургского правительства в свердловское

Игнату Петухову 31 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области

Вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, работавший в команде переведенного в Свердловскую область Дениса Паслера, приедет в Екатеринбург в первых числах апреля. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском правительстве.

«Петухов уйдет в отставку через несколько дней. В Екатеринбурге он будет в конце следующей недели или чуть позже», — поделился источник.

О том, что Петухов получит должность в свердловском правительстве, URA.RU первым сообщило в ночь на 27 марта — сразу после назначения Паслера на пост врио главы региона. Оренбуржье Паслер возглавлял с 2019-го.

Игнату Петухову 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В 2016—2017 годах, после окончания РАНХиГС, Петухов работал специалистом в Счетной палате региона. В январе 2018-го устроился в особую экономическую зону «Алабуга» (Татарстан) и построил там успешную карьеру, пройдя путь от мастера участка до зама гендиректора. В 2019-м, когда Петухову было всего 25 лет, он вошел в число лучших управленцев страны, одержав победу в конкурсе «Лидеры России». Наставником Петухова был тогдашний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В том же году Петухов по приглашению Паслера возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом Паслера по экономике и инвестициям.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург вслед за Паслером возвращаются Татьяна Савинова (в Оренбурге была замом Паслера по соцполитике) и Алексей Пахомов (министр образования). Им прочат аналогичные должности в свердловском кабмине.