Военнослужащие ВС РФ активно участвуют в военных операциях в районе Гуево, прилегающих территориях Олешни Курской области и в окрестностях Басовки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от российских силовых структур.
Кроме того, украинский пропагандист Машовец сообщил, что российские военные сосредоточили примерно 70 тысяч солдат на ореховском и запорожском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации на 30 марта — в материале URA.RU.
Ореховское и запорожское направления
По словам украинского пропагандиста Машовца, российские войска сконцентрировали на Ореховском и Запорожском направлениях около 70 тысяч военнослужащих. На этом участке фронта также задействовано свыше 300 танков и 700 единиц бронетехники, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские подразделения добиваются тактических успехов на этих направлениях. Основные удары наносятся по направлениям Долинка — Щербаки и Пятихатки — Степовое. Главной задачей ВС РФ на этом участке является выход к трассе Каменское — Орехов на участке Степовое — Щербаки, а также захват укрепленных позиций ВСУ в районе этих населенных пунктов. По данным Машовца, российские войска уже продвинулись вглубь украинской обороны на расстояние до двух километров.
Луганское направление
Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что украинские вооруженные формирования активизировались в районе Кременной (ЛНР) в ответ на успехи российских подразделений в Серебрянском лесничестве и кременских лесах. Кроме того, украинская сторона активно минирует территорию при отступлении.
Сумское направление
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил ТАСС, что российские подразделения постепенно продвигаются на отдельных участках в Сумской области. Они создают плацдарм для будущего наступления.
Также российские военные активно участвуют в боевых действиях в районе Басовки Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от российских силовых структур. Кроме того, российские военные успешно освободили один из опорных пунктов ВСУ. В настоящее время они закрепляются на территории.
Курская область
Российские военные ведут активные боевые действия в Курской области, включая населенные пункты Гуево, Олешня. По данным российских силовых структур, украинское командование передислоцирует подразделения 103-й отдельной бригады теробороны на суджанское направление. Среди личного состава вновь распространяются настроения о бессмысленности продолжения боевых действий за Донбасс.
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