На Украине заявили, что Зеленский не будет возвращать долг США

Журналистка Панченко: Украина не планирует возвращать долги США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский не будет возвращать деньги США за военную помощь, заявила Диана Петренко
Владимир Зеленский не будет возвращать деньги США за военную помощь, заявила Диана Петренко Фото:

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер страны Владимир Зеленский не намерен возвращать долги США, которые были отправлены Вашингтоном Киеву с начала конфликта с Россией. Она заявила, что на самом деле ВСУ не видели денег от Штатов, а значит и возвращать нечего.

«Это [США] самый большой мошенник века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — заявила Панченко в соцсети X.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Эта позиция украинского лидера возникла на фоне критики со стороны американских политических деятелей, в том числе президента Дональда Трампа, который указывал на отсутствие должной благодарности от Киева за полученные средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер страны Владимир Зеленский не намерен возвращать долги США, которые были отправлены Вашингтоном Киеву с начала конфликта с Россией. Она заявила, что на самом деле ВСУ не видели денег от Штатов, а значит и возвращать нечего. «Это [США] самый большой мошенник века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — заявила Панченко в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Эта позиция украинского лидера возникла на фоне критики со стороны американских политических деятелей, в том числе президента Дональда Трампа, который указывал на отсутствие должной благодарности от Киева за полученные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...