Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер страны Владимир Зеленский не намерен возвращать долги США, которые были отправлены Вашингтоном Киеву с начала конфликта с Россией. Она заявила, что на самом деле ВСУ не видели денег от Штатов, а значит и возвращать нечего.
«Это [США] самый большой мошенник века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — заявила Панченко в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Эта позиция украинского лидера возникла на фоне критики со стороны американских политических деятелей, в том числе президента Дональда Трампа, который указывал на отсутствие должной благодарности от Киева за полученные средства.
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