На Украине заявили, что Зеленский не будет возвращать долг США

Журналистка Панченко: Украина не планирует возвращать долги США

30 марта 2025 в 14:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не будет возвращать деньги США за военную помощь, заявила Диана Петренко Фото: Официальный сайт президента Украины Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер страны Владимир Зеленский не намерен возвращать долги США, которые были отправлены Вашингтоном Киеву с начала конфликта с Россией. Она заявила, что на самом деле ВСУ не видели денег от Штатов, а значит и возвращать нечего. «Это [США] самый большой мошенник века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — заявила Панченко в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Эта позиция украинского лидера возникла на фоне критики со стороны американских политических деятелей, в том числе президента Дональда Трампа, который указывал на отсутствие должной благодарности от Киева за полученные средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что лидер страны Владимир Зеленский не намерен возвращать долги США, которые были отправлены Вашингтоном Киеву с начала конфликта с Россией. Она заявила, что на самом деле ВСУ не видели денег от Штатов, а значит и возвращать нечего. «Это [США] самый большой мошенник века. Украинцы не видели этих денег, военные не видели этих денег. И американцы их теперь тоже не увидят», — заявила Панченко в соцсети X. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает военную помощь от США как долг. Эта позиция украинского лидера возникла на фоне критики со стороны американских политических деятелей, в том числе президента Дональда Трампа, который указывал на отсутствие должной благодарности от Киева за полученные средства.