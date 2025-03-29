29 марта 2025
28 марта 2025

На чемпионат России по биатлону в ХМАО пришли 22,5 тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
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За три дня соревнований, чемпионат России по биатлону посетили 22, 5 тысячи человек. Гости и жители ХМАО заполнили все трибуны Центра зимних видов спорта, сообщили в правительстве Югры.

«22,5 тысячи человек посетили старты Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Югре за три дня!» — написано в telegram-канале ведомства. Также там опубликованы кадры, где видно, что болельщики заняли все трибуны.

Сейчас проходит последнее соревнование чемпионата. В масс-старте сошлись сильнейшие биатлонисты России и Беларуси.

Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну. После глава ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции гостиниц для удобства спортсменов.

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За три дня соревнований, чемпионат России по биатлону посетили 22, 5 тысячи человек. Гости и жители ХМАО заполнили все трибуны Центра зимних видов спорта, сообщили в правительстве Югры. «22,5 тысячи человек посетили старты Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Югре за три дня!» — написано в telegram-канале ведомства. Также там опубликованы кадры, где видно, что болельщики заняли все трибуны. Сейчас проходит последнее соревнование чемпионата. В масс-старте сошлись сильнейшие биатлонисты России и Беларуси. Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну. После глава ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции гостиниц для удобства спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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