На чемпионат России по биатлону в ХМАО пришли 22,5 тысячи человек

30 марта 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

За три дня соревнований, чемпионат России по биатлону посетили 22, 5 тысячи человек. Гости и жители ХМАО заполнили все трибуны Центра зимних видов спорта, сообщили в правительстве Югры. «22,5 тысячи человек посетили старты Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Югре за три дня!» — написано в telegram-канале ведомства. Также там опубликованы кадры, где видно, что болельщики заняли все трибуны. Сейчас проходит последнее соревнование чемпионата. В масс-старте сошлись сильнейшие биатлонисты России и Беларуси. Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну. После глава ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции гостиниц для удобства спортсменов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За три дня соревнований, чемпионат России по биатлону посетили 22, 5 тысячи человек. Гости и жители ХМАО заполнили все трибуны Центра зимних видов спорта, сообщили в правительстве Югры. «22,5 тысячи человек посетили старты Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Югре за три дня!» — написано в telegram-канале ведомства. Также там опубликованы кадры, где видно, что болельщики заняли все трибуны. Сейчас проходит последнее соревнование чемпионата. В масс-старте сошлись сильнейшие биатлонисты России и Беларуси. Чемпионат России по биатлону в ХМАО собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из 21 субъекта РФ и Республики Беларусь. Власти региона решили сделать из соревнований настоящий праздник для югорчан и туристов. На первую — женскую эстафету посмотреть пришли 7,5 тысяч болельщиков. Они заполнили самую большую — северную трибуну. После глава ХМАО Руслан Кухарук объявил о реконструкции гостиниц для удобства спортсменов.