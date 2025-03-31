Вирусолог рассказала, чего ожидать от микоплазменной пневмонии

В последнее время в российских медиа появились сообщения о «таинственном заболевании» с симптомами в виде кашля с кровью и высокой температуры. Случаи фиксировались преимущественно у детей, а тесты на COVID-19 и грипп не выявляли известных возбудителей. После проведения дополнительных анализов выяснилось, что причиной заболевания стала микоплазменная пневмония — инфекция, вызываемая атипичным микроорганизмом. О том, что представляет собой это заболевание, как оно передается, кто находится в группе риска и какие меры профилактики следует принять, URA.RU рассказала главный внештатный вирусолог Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
Что такое микоплазменная пневмония
Микоплазменная пневмония представляет собой атипичную инфекцию легких, вызываемую необычным микроорганизмом — Mycoplasma pneumoniae. По словам Елены Малинниковой, этот патоген занимает особое положение в мире микробов.
«Микоплазма — это микроорганизм, который занимает промежуточное положение между бактериями и вирусами, так как она не имеет клеточной оболочки, но при этом может существовать вне клетки», — объясняет эксперт.
Эта особенность микоплазмы делает ее весьма необычным возбудителем. От классических бактерий она отличается отсутствием клеточной стенки, что затрудняет воздействие на нее многих антибиотиков. От вирусов микоплазму отличает способность жить и размножаться вне клеток человека, что позволяет ей дольше сохраняться во внешней среде.
По данным медицинских источников, микоплазма вызывает заболевания дыхательных путей различной степени тяжести. Это могут быть не только пневмонии, но и бронхиты, бронхиолиты и другие респираторные инфекции.
Микоплазменная пневмония: передача инфекции и кто в группе риска
«Опасность микоплазмы заключается в том, что она очень легко и быстро распространяется среди людей и способна вызывать различные поражения верхних и всех дыхательных путей», — отмечает Елена Малинникова.
Как и другие воздушно-капельные инфекции, микоплазма передается при кашле, разговоре, чихании. Аэрозольные частицы с возбудителем могут переноситься по воздуху на значительные расстояния, что делает заболевание высококонтагиозным, особенно в закрытых пространствах.
Особенно внимательными следует быть людям из группы риска. По словам профессора Малинниковой, к ним относятся:
- Люди с иммунодефицитными состояниями
- Пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей
- Пожилые люди
- Маленькие дети
«Вообще микоплазменная пневмония характерна для людей, у которых есть иммунодефицит», — подчеркивает эксперт.
Статистика показывает, что заболевание чаще диагностируется у детей, подростков и молодых людей до 35 лет. У людей среднего и старшего возраста микоплазменная пневмония встречается значительно реже.
Болезнь часто распространяется в организованных коллективах: детских садах, школах, университетах. То есть там, где много людей находится в длительном и тесном контакте друг с другом.
Симптомы микоплазменной пневмонии
Как отмечает профессор Малинникова, симптомы микоплазменной пневмонии могут быть схожи с другими респираторными инфекциями, что затрудняет диагностику без специальных тестов.
«Симптомы такие же, как при острой респираторно-вирусной инфекции: повышение температуры до 39 градусов, слабость, головная боль, боли в суставах. Все эти симптомы очень схожи с другими респираторными инфекциями. То есть без похода к врачу определить тяжело, что это именно микоплазменная инфекция», — объясняет вирусолог.
Типичные симптомы включают:
- Заложенность носа и першение в горле на ранних стадиях
- Упорный сухой кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель
- Повышение температуры тела до субфебрильных значений
- Общая слабость и утомляемость
- Головные боли
- Мышечные боли (миалгия)
- Дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта
В тяжелых случаях, когда инфекция прогрессирует, возможно появление кашля с примесями крови, что вызвало панику у некоторых пациентов и привело к слухам о «неизвестном вирусе». По словам Геннадия Онищенко, заместителя президента Российской академии образования, появление крови при отхаркивании может быть связано с индивидуальными особенностями организма.
Диагностика и инкубационный период микоплазменной пневмонии
Инкубационный период микоплазменной пневмонии составляет от одной до трех недель, что делает отслеживание контактов достаточно сложным. При этом особую опасность представляет тот факт, что человек становится заразным еще до проявления выраженных симптомов.
Диагностика микоплазменной пневмонии требует специального подхода. По словам врачей, важны следующие методы:
- Рентгенография и компьютерная томография легких
- Серологические исследования (выявление антител к микоплазме)
- ПЦР-диагностика для обнаружения генетического материала возбудителя
«Без похода к врачу определить тяжело, что это именно микоплазменная инфекция», — подчеркивает профессор Малинникова, объясняя, что без специфической диагностики симптомы легко спутать с другими респираторными заболеваниями.
Лечение и возможные осложнения микоплазменной пневмонии
Лечение микоплазменной пневмонии имеет свои особенности. В отличие от многих других бактериальных инфекций, микоплазма не чувствительна к антибиотикам пенициллинового ряда из-за отсутствия клеточной стенки.
«Тактика лечения должна быть выбрана врачом, так как у каждого есть индивидуальные особенности, требующие консультации специалиста. Самолечение нежелательно и может быть неэффективным», — резюмирует эксперт.
Для терапии микоплазменной пневмонии обычно используются:
- Антибиотики группы макролидов
- Фторхинолоны
- Бронходилататоры для улучшения дыхания
- Муколитические средства для облегчения отхаркивания
- Иммуномодуляторы для поддержки иммунной системы
- Методы физиотерапии и массаж
Если не лечить микоплазменную пневмонию своевременно, могут развиться серьезные осложнения. «Самое неприятное осложнение — это тяжелое течение пневмонии с поражением более крупных участков легких. Могут быть также осложнения на суставы и на некоторые другие органы, иногда даже на центральную нервную систему», — предупреждает эксперт.
Иммунитет и повторное заражение микоплазменной пневмонией
На вопрос о формировании иммунитета после перенесенной микоплазменной пневмонии Елена Малинникова дает четкий ответ: «Иммунитет вырабатывается, но он не столь стойкий, и возможно повторное заболевание».
Это означает, что даже переболевшие люди должны соблюдать меры профилактики. Особенно в сезоны респираторных инфекций и при контакте с заболевшими.
Тяжесть течения и индивидуальные особенности при микоплазменной пневмонии
Интересной особенностью микоплазменной пневмонии является то, что тяжесть ее течения может значительно различаться у разных людей. «Инфекция может протекать и в легкой форме у людей с сильным иммунитетом», — отмечает профессор Малинникова.
На тяжесть заболевания влияют:
- Общее состояние иммунной системы
- Наличие хронических заболеваний
- Возраст пациента
- Своевременность начала лечения
- Стрессовые состояния для организма (переохлаждение, перевозбуждение)
«Микоплазменная пневмония чаще всего развивается у ослабленных людей и детей. Для обычных людей она протекает относительно спокойно, и при правильной симптоматической терапии можно избежать серьезных осложнений», — подчеркивает Елена Малинникова.
Профилактика микоплазменной пневмонии: как защитить себя и близких
В отличие от некоторых других инфекционных заболеваний, для микоплазменной пневмонии не существует специфической вакцины. «К сожалению, специфической терапии для микоплазмы не существует», — констатирует профессор.
Поэтому основой профилактики являются общие меры предосторожности, схожие с теми, что применяются при других воздушно-капельных инфекциях:
«Меры профилактики должны быть такими же, как и при других инфекциях. Это барьерная функция для предотвращения попадания патогена в организм через дыхательные пути. Следует носить маску, чтобы минимизировать попадание патогена через дыхательные пути. Желательно не находиться в местах скопления людей», — рекомендует вирусолог.
Кроме того, эксперт подчеркивает важность социального дистанцирования от заболевших: «Необходимо исключить контакт с людьми, которые имеют симптомы респираторной инфекции».
Если же вы сами заболели, главный совет — не заниматься самолечением: «Если вы сами заболели, необходимо оставаться дома и получить консультацию врача, чтобы определить тип инфекции и тактику лечения», — настаивает Малинникова.
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