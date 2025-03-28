Кошки-целители: как наши питомцы помогают нам справляться с болезнями

Кошки в доме не только добавляют уюта, но и влияют на здоровье, продлевая жизнь человека. И это утверждение — не заговор кошатников. Даже ученые и врачи признают пользу котов для организма. URA.RU поговорило ветеринарным врачом высшей квалификационной категории Михаилом Шеляковым о том, как кошки влияют на здоровье человека.
Как кошки влияют на здоровье человека
Если верить статистике, то для того, чтобы прожить как можно дольше, не достаточно следить за здоровьем и отказаться от вредных привычек. Не лишним будет также завести пушистого любимца — ведь ветеринарный врач отмечает, что владельцы котов живут в среднем на десять дет дольше.
«Это данные института геронтологии, так что то, что кошки продлевают жизнь, это научный факт. А вот о том, как именно кошки влияют на здоровье человека, существуют самые разные мнения», — отметил Михаил Шеляков.
В первую очередь, по словам эксперта, жизнь с кошками снижает уровень тревожности и стресса, который зачастую становится причиной многих заболеваний. Успокаивая хозяина, питомец способствует снижению кровяного давления, что положительно влияет на состояние сосудов.
Пушистый питомец также помогает следить за своим образом жизни. Особенно это касается одиноких людей: необходимость ухаживать за кем-то другим помогает привести свою жизнь в порядок.
«Жизнь с котом дает положительные заботы. И даже если человек одинок, у него появляется возможность поухаживать за кем-то, покормить, поразговаривать», — рассказал ветеринарный врач.
Почему кошки ложатся на больные места человека
Владельцы котов часто рассказывают о том, как их питомцы ложатся на больные места: будь то живот, рука или голова, кошка старается устроиться поближе. Хозяева верят, что таким образом коты лечат людей, но на самом деле у этого явления есть довольно простое объяснение.
«Одно из самых распространенных объяснений заключается в том, что воспаленный больной орган всегда повышенной температуры. Поэтому кошка ложится на теплое место. Так как у кошки температура тела примерно 37,5 — 38,5 градусов, и мы, с точки зрения кошек, довольно холодноватые существа. А вот когда больные места становятся немного теплее из-за воспаления, кошки ощущают это и ложатся туда», — объяснил Михаил Шеляков.
Влияет ли мурлыканье кошки на здоровье человека
Ветеринар подчеркнул, что мурлыканье котов не случайно кажется человеку таким приятным звуком. Мурчанием кошки не только показывают человеку свою любовь, но и успокаивают его на физиологическом уровне.
“Когда кошка мурлычет, то она вибрирует всем телом с частотой от 4 до 16 герц – это как раз антистрессовый диапазон, который применяется в классической медицине. Например, в различных кабинетах психологической разгрузки”, – заявил ветеринарный врач.
Может ли кошка навредить здоровью человека
Ветеринар подчеркнул, что главный риск для здоровья человека — это аллергическая реакция на кошку. В некоторых случаях аллергия может привести даже к анафилактическому шоку. Поэтому при первом контакте с питомцем стоит быть предельно осторожным.
«К счастью, эта проблема уже решается сейчас. Например, существуют специальные корма для кошек, которые снижают аллергичность животных, и у них уже есть хорошие отзывы. Так что если вы очень хотите завести кошку, но страдаете от аллергии, то выход есть», — успокоил Михаил Шеляков.
Также коты могут передавать человеку самые различные заболевания: начиная от паразитов и вирусов и заканчивая бешенством. Но ветеринар успокоил владельцев питомцев, что случаев заражения от домашней кошки очень мало, а чтобы избежать их — достаточно следить за своим здоровьем и особенно за здоровьем любимца.
“Если у нас дома питомец, мы должны заботиться и о своем, и о его здоровье. Защитить от паразитов внешних и внутренних, привить кошку. Нужно регулярно проходить диспансеризацию, чтобы в случае чего ветеринар смог обнаружить заболевание и вылечить питомца”, – подчеркнул ветеринарный врач.
Правда ли, кошка управляет хозяином через паразита
Существует занятная теория: якобы когда человек заражается от котов токсоплазмозом, этот паразит влияет на поведение хозяина, заставляя его любить кота сильнее. Таким образом животное эволюционно научилось заставлять человека любить его и заботиться о себе. При этом для большинства людей паразитарное заболевание проходит бессимптомно и никак не угрожает здоровью.
«Для человека опасно первичное заражение только в случае беременности. В этом случае все может плохо закончится, но подчеркну, речь идет именно о первичном заражении — если вы до этого жили с кошкой, а уже потом случилась беременность, то с женщиной и ребенком уже ничего не будет», — отметил ветеринар.
«Действительно, существует мнение, что токсоплазмоз заставляет нас любить кошек. Эта тема достаточно обсуждаема, и такое существует в природе, но теория недостаточно доказана, и кошек нельзя считать частью паразитического сообщества».
Забирает ли кошка негативную энергию
Многие люди убеждены, что кошка забирает у человека негативную энергию. В это верят во многих странах мира: якобы питомец чувствует болезни и весь остальной негатив, после чего перетягивает энергию на себя. Конечно, эту теорию не получится подтвердить с научной точки зрения, но ветеринар отметил, что в таком случае нужно найти способ избавить от негативной энергии самого кота.
«Это убеждение стойкое и не требующее доказательств. Но в таком случае для того, чтобы кошка эффективно забирала негативную энергию у хозяина, нужно завести еще и собаку. Потому что после того, как кошка заберет у вас энергию — куда она ее денет? А так она передаст ее собаке, а она гуляет на улице», — добавил ветеринарный врач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.