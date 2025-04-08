Прокуратура и СК занялись расследованием гибели шахтеров на руднике в Березниках

Специалисты прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю подключились к проверке ЧП, в результате которого погибли двое горняков в березниковской шахте. Об этом сообщили пресс-службы соответствующих ведомства.
«Организована проверка в связи с происшествием на промышленном предприятии. На место происшествия для координации работы оперативных и правоохранительных органов выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров», — написано в telegram-канале краевой прокуратуры.
На месте происшествия также работают следователи, которые производят осмотр и опрашиваются очевидцы. По данным регионального управления, сейчас назначаются судебные экспертизы и проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
По данным ПАО «Уралкалий», оба сотрудника работали крепильщиками. Они занимались ремонтом в руднике БКПРУ-4. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьями погибших. К нему присоединился глава Березников Алексей Казаченко.
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