08 апреля 2025

Прокуратура и СК занялись расследованием гибели шахтеров на руднике в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Несчастный случай произошел вечером 31 марта
Несчастный случай произошел вечером 31 марта Фото:

Специалисты прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю подключились к проверке ЧП, в результате которого погибли двое горняков в березниковской шахте. Об этом сообщили пресс-службы соответствующих ведомства.

«Организована проверка в связи с происшествием на промышленном предприятии. На место происшествия для координации работы оперативных и правоохранительных органов выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров», — написано в telegram-канале краевой прокуратуры.

На месте происшествия также работают следователи, которые производят осмотр и опрашиваются очевидцы. По данным регионального управления, сейчас назначаются судебные экспертизы и проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным ПАО «Уралкалий», оба сотрудника работали крепильщиками. Они занимались ремонтом в руднике БКПРУ-4. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьями погибших. К нему присоединился глава Березников Алексей Казаченко.

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Специалисты прокуратуры и СУ СКР по Пермскому краю подключились к проверке ЧП, в результате которого погибли двое горняков в березниковской шахте. Об этом сообщили пресс-службы соответствующих ведомства. «Организована проверка в связи с происшествием на промышленном предприятии. На место происшествия для координации работы оперативных и правоохранительных органов выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров», — написано в telegram-канале краевой прокуратуры. На месте происшествия также работают следователи, которые производят осмотр и опрашиваются очевидцы. По данным регионального управления, сейчас назначаются судебные экспертизы и проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По данным ПАО «Уралкалий», оба сотрудника работали крепильщиками. Они занимались ремонтом в руднике БКПРУ-4. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьями погибших. К нему присоединился глава Березников Алексей Казаченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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