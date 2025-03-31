Зеленский похвастался новым пакетом из Швеции

Украина получила пакет военной помощи от Швеции на 1,6 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня есть новый оборонный пакет от Швеции — самый большой с начала [конфликта на Украине] — 1,6 миллиарда долларов. Значительная часть — на закупку оружия и производство. Также — это снабжение оружия со складов», — сказал президент Украины в рамках обращения в своем telegram-канале.
Ранее Франция объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку, включая оружие и другие средства обороны. Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.
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