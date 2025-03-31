Зеленский похвастался новым пакетом из Швеции

Зеленский: Украина получила военную помощь от Швеции на 1,6 миллиарда долларов
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Зеленский выпустил обращение к украинцам
Зеленский выпустил обращение к украинцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получила пакет военной помощи от Швеции на 1,6 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Сегодня есть новый оборонный пакет от Швеции — самый большой с начала [конфликта на Украине] — 1,6 миллиарда долларов. Значительная часть — на закупку оружия и производство. Также — это снабжение оружия со складов», — сказал президент Украины в рамках обращения в своем telegram-канале.

Ранее Франция объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку, включая оружие и другие средства обороны. Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.

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Украина получила пакет военной помощи от Швеции на 1,6 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Сегодня есть новый оборонный пакет от Швеции — самый большой с начала [конфликта на Украине] — 1,6 миллиарда долларов. Значительная часть — на закупку оружия и производство. Также — это снабжение оружия со складов», — сказал президент Украины в рамках обращения в своем telegram-канале. Ранее Франция объявила о выделении двух миллиардов евро на военную поддержку, включая оружие и другие средства обороны. Пакет включает в себя не только прямые военные поставки, такие как оружие и боеприпасы, но и средства первой необходимости обороны: ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и другое вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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