В Тбилиси началась многотысячная антиправительственная акция

В Тбилиси, перед зданием парламента, проходит массовый антиправительственный митинг, организованный оппозицией. На месте событий насчитывается несколько тысяч участников, сообщают СМИ.
«В ходе митинга выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она повторно призвала грузинские власти назначить новые выборы в парламент и подчеркнула необходимость продолжения борьбы против действующего правительства», — пишет ТАСС.
Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, был перекрыт. В парламентском здании и на прилегающих территориях находятся усиленные наряды полиции.
Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года. Массовые акции начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.