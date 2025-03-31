В Тбилиси началась многотысячная антиправительственная акция

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В Грузии начались новые митинги
В Грузии начались новые митинги Фото:

В Тбилиси, перед зданием парламента, проходит массовый антиправительственный митинг, организованный оппозицией. На месте событий насчитывается несколько тысяч участников, сообщают СМИ. 

«В ходе митинга выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она повторно призвала грузинские власти назначить новые выборы в парламент и подчеркнула необходимость продолжения борьбы против действующего правительства», — пишет ТАСС. 

Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, был перекрыт. В парламентском здании и на прилегающих территориях находятся усиленные наряды полиции.

Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года. Массовые акции начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз.

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В Тбилиси, перед зданием парламента, проходит массовый антиправительственный митинг, организованный оппозицией. На месте событий насчитывается несколько тысяч участников, сообщают СМИ.  «В ходе митинга выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она повторно призвала грузинские власти назначить новые выборы в парламент и подчеркнула необходимость продолжения борьбы против действующего правительства», — пишет ТАСС.  Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, был перекрыт. В парламентском здании и на прилегающих территориях находятся усиленные наряды полиции. Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года. Массовые акции начались еще раньше — после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения вопроса о интеграции страны в Европейский Союз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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