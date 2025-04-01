Сбербанк снизил ставки на ипотеку

С 1 апреля Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2 процентных пункта, минимальная ставка на первичное жилье теперь составляет 25,4%, на вторичное — 25,8%. Также банк запустил новую скидку в размере 1 процентного пункта при покупке объектов, находящихся на проектном финансировании. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С 1 апреля „Сбер“ cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам. На 1,5 процентного пункта понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%», — говорится в сообщении банка.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возможности расширения условий семейной ипотеки для приобретения вторичного жилья, если программа покажет свою востребованность. Сначала будет оценена эффективность программы, и при необходимости предложат ее расширение.
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