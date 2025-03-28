Что значит внешнее управление Украиной, которое предложил Западу Путин

Путин предложил установить временное внешнее управление на Украине
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Владимир Путин предложил формат внешнего управления Украиной при поддержке ООН и США, пока в стране не пройдут выборы
Владимир Путин предложил формат внешнего управления Украиной при поддержке ООН и США, пока в стране не пройдут выборы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российский президент Владимир Путин предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин.

Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск. По его словам, этот вариант стал бы толчком к тому, чтобы окончательно достигнуть мира на Украине. URA.RU рассказывает, в чем заключается суть временного управления. 

Альтернатива Путина — возможность для демократии  

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вариант временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН для урегулирования ситуации в стране. Он уточнил, что такой шаг позволил бы провести демократические выборы и создать правительство, которому доверяет население, что важно для дальнейших переговоров о мирном договоре.

«Могли бы под руководством ООН совместно с Соединенными Штатами, европейскими странами, а также нашими партнерами и друзьями обсудить возможность установления временного управления на Украине», — сказал Путин во время поездки в Мурманск. Он также напомнил, что Россия всегда была и остается открытой к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине. 

В Белом доме ответили на предложение президента России об установлении временного внешнего управления на Украине. Неназванный американский представитель подчеркнул, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом, передает американское агентство Reuters.

Инициатива Путина о проведении выборов на Украине на момент потенциального внешнего управления связана с тем, что легитимный президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского истек еще 20 января 2024 года. Далее выборов в стране не последовало. Зеленский заявлял, что пока в стране действует военное положение — выборов не будет. Украинский лидер неоднократно его продлевал, начиная с февраля 2022 года. 

Запад давно угрожал суверенитету?

Влияние ЕС на Украину стало предметом обсуждения среди политологов еще с 2014 года
Влияние ЕС на Украину стало предметом обсуждения среди политологов еще с 2014 года
Фото:

Дискуссия о внешнем управлении Украины со стороны Запада велась еще несколько лет назад, вызывая противоречивые мнения среди экспертов и политических деятелей. Одни утверждали, что страна находится под значительным влиянием из-за рубежа, особенно со стороны США и ЕС, другие же считали, что такие заявления являются манипуляцией и не отражают действительности. Активные подобные разговоры велись еще в 2020 году, за несколько лет до начала конфликта с Россией. Тезисы экспертов публиковал Украинский институт стратегий глобального развития и адаптации. 

Профессор Илья Кононов из ЛНУ имени Шевченко, например, говорил, что внешнее управление является выражением политической зависимости, при которой страна превращается в инструмент чужих интересов. В качестве аргументов он приводил зависимость Украины от внешних кредитов и конфликт на востоке (Донбасс). 

В свою очередь, бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий заявлял, что международные организации, в частности, G7, а также отдельно США вмешивались напрямую в дела Украины, диктуя свои указания, связанные с управлением страной. О финансовой зависимости Киева от иностранных стран также говорил и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Он также подчеркивал, что внешнее управление Украиной это вопрос, который актуален не последние годы, а десятилетия.

В целом эксперты сходились во мнении, что хоть признаки внешнего управления Украиной и есть, но они не настолько явные, чтобы это стало критичным. Некоторые из них говорили о необходимости консолидации усилий бизнес-элиты и власти для определения будущего Украины как относительно независимого государства или территории под внешним влиянием.

Через внешнее управление проходили многие 

Внешнее управление встречалось во многих странах на протяжении всей истории
Внешнее управление встречалось во многих странах на протяжении всей истории
Фото:

Внешнее управление означает контроль одного государства над другим, часто проявляющийся в систематическом влиянии на принятие решений внутри подконтрольного государства. Это явление не ново: на протяжении истории многие страны теряли суверенитет, попадая под внешнее управление других государств-победителей.

Такое влияние может варьироваться от диктовки управленческих решений до полной интеграции подчиненной страны в состав доминирующего государства, как это случилось с армянами в Османской империи или, например, индейцами в Северной Америке.

С XVIII по XX век мир переживал период колониализма, когда многие страны становились колониями, а их метрополии процветали за счет чужих ресурсов. Примеры такого управления видны в современной истории: Болгария в составе ЕС, Украина под влиянием ЕС и США после 2014 года, Индия как часть Британской империи, Украина под немецким управлением во время Второй мировой войны и Манчжурия под контролем Японской империи. Это лишь некоторые примеры внешнего управления, которое может проявляться в различных формах — от радикального контроля до более тонкого внешнего влияния.

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Российский президент Владимир Путин предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск. По его словам, этот вариант стал бы толчком к тому, чтобы окончательно достигнуть мира на Украине. URA.RU рассказывает, в чем заключается суть временного управления.  Альтернатива Путина — возможность для демократии   Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вариант временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН для урегулирования ситуации в стране. Он уточнил, что такой шаг позволил бы провести демократические выборы и создать правительство, которому доверяет население, что важно для дальнейших переговоров о мирном договоре. В Белом доме ответили на предложение президента России об установлении временного внешнего управления на Украине. Неназванный американский представитель подчеркнул, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом, передает американское агентство Reuters. Инициатива Путина о проведении выборов на Украине на момент потенциального внешнего управления связана с тем, что легитимный президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского истек еще 20 января 2024 года. Далее выборов в стране не последовало. Зеленский заявлял, что пока в стране действует военное положение — выборов не будет. Украинский лидер неоднократно его продлевал, начиная с февраля 2022 года.  Запад давно угрожал суверенитету? Дискуссия о внешнем управлении Украины со стороны Запада велась еще несколько лет назад, вызывая противоречивые мнения среди экспертов и политических деятелей. Одни утверждали, что страна находится под значительным влиянием из-за рубежа, особенно со стороны США и ЕС, другие же считали, что такие заявления являются манипуляцией и не отражают действительности. Активные подобные разговоры велись еще в 2020 году, за несколько лет до начала конфликта с Россией. Тезисы экспертов публиковал Украинский институт стратегий глобального развития и адаптации.  Профессор Илья Кононов из ЛНУ имени Шевченко, например, говорил, что внешнее управление является выражением политической зависимости, при которой страна превращается в инструмент чужих интересов. В качестве аргументов он приводил зависимость Украины от внешних кредитов и конфликт на востоке (Донбасс).  В свою очередь, бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий заявлял, что международные организации, в частности, G7, а также отдельно США вмешивались напрямую в дела Украины, диктуя свои указания, связанные с управлением страной. О финансовой зависимости Киева от иностранных стран также говорил и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Он также подчеркивал, что внешнее управление Украиной это вопрос, который актуален не последние годы, а десятилетия. В целом эксперты сходились во мнении, что хоть признаки внешнего управления Украиной и есть, но они не настолько явные, чтобы это стало критичным. Некоторые из них говорили о необходимости консолидации усилий бизнес-элиты и власти для определения будущего Украины как относительно независимого государства или территории под внешним влиянием. Через внешнее управление проходили многие  Внешнее управление означает контроль одного государства над другим, часто проявляющийся в систематическом влиянии на принятие решений внутри подконтрольного государства. Это явление не ново: на протяжении истории многие страны теряли суверенитет, попадая под внешнее управление других государств-победителей. Такое влияние может варьироваться от диктовки управленческих решений до полной интеграции подчиненной страны в состав доминирующего государства, как это случилось с армянами в Османской империи или, например, индейцами в Северной Америке. С XVIII по XX век мир переживал период колониализма, когда многие страны становились колониями, а их метрополии процветали за счет чужих ресурсов. Примеры такого управления видны в современной истории: Болгария в составе ЕС, Украина под влиянием ЕС и США после 2014 года, Индия как часть Британской империи, Украина под немецким управлением во время Второй мировой войны и Манчжурия под контролем Японской империи. Это лишь некоторые примеры внешнего управления, которое может проявляться в различных формах — от радикального контроля до более тонкого внешнего влияния.
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