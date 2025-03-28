Что значит внешнее управление Украиной, которое предложил Западу Путин

Российский президент Владимир Путин предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин.
Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск. По его словам, этот вариант стал бы толчком к тому, чтобы окончательно достигнуть мира на Украине. URA.RU рассказывает, в чем заключается суть временного управления.
Альтернатива Путина — возможность для демократии
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вариант временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН для урегулирования ситуации в стране. Он уточнил, что такой шаг позволил бы провести демократические выборы и создать правительство, которому доверяет население, что важно для дальнейших переговоров о мирном договоре.
«Могли бы под руководством ООН совместно с Соединенными Штатами, европейскими странами, а также нашими партнерами и друзьями обсудить возможность установления временного управления на Украине», — сказал Путин во время поездки в Мурманск. Он также напомнил, что Россия всегда была и остается открытой к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине.
В Белом доме ответили на предложение президента России об установлении временного внешнего управления на Украине. Неназванный американский представитель подчеркнул, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом, передает американское агентство Reuters.
Инициатива Путина о проведении выборов на Украине на момент потенциального внешнего управления связана с тем, что легитимный президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского истек еще 20 января 2024 года. Далее выборов в стране не последовало. Зеленский заявлял, что пока в стране действует военное положение — выборов не будет. Украинский лидер неоднократно его продлевал, начиная с февраля 2022 года.
Запад давно угрожал суверенитету?
Дискуссия о внешнем управлении Украины со стороны Запада велась еще несколько лет назад, вызывая противоречивые мнения среди экспертов и политических деятелей. Одни утверждали, что страна находится под значительным влиянием из-за рубежа, особенно со стороны США и ЕС, другие же считали, что такие заявления являются манипуляцией и не отражают действительности. Активные подобные разговоры велись еще в 2020 году, за несколько лет до начала конфликта с Россией. Тезисы экспертов публиковал Украинский институт стратегий глобального развития и адаптации.
Профессор Илья Кононов из ЛНУ имени Шевченко, например, говорил, что внешнее управление является выражением политической зависимости, при которой страна превращается в инструмент чужих интересов. В качестве аргументов он приводил зависимость Украины от внешних кредитов и конфликт на востоке (Донбасс).
В свою очередь, бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий заявлял, что международные организации, в частности, G7, а также отдельно США вмешивались напрямую в дела Украины, диктуя свои указания, связанные с управлением страной. О финансовой зависимости Киева от иностранных стран также говорил и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Он также подчеркивал, что внешнее управление Украиной это вопрос, который актуален не последние годы, а десятилетия.
В целом эксперты сходились во мнении, что хоть признаки внешнего управления Украиной и есть, но они не настолько явные, чтобы это стало критичным. Некоторые из них говорили о необходимости консолидации усилий бизнес-элиты и власти для определения будущего Украины как относительно независимого государства или территории под внешним влиянием.
Через внешнее управление проходили многие
Внешнее управление означает контроль одного государства над другим, часто проявляющийся в систематическом влиянии на принятие решений внутри подконтрольного государства. Это явление не ново: на протяжении истории многие страны теряли суверенитет, попадая под внешнее управление других государств-победителей.
Такое влияние может варьироваться от диктовки управленческих решений до полной интеграции подчиненной страны в состав доминирующего государства, как это случилось с армянами в Османской империи или, например, индейцами в Северной Америке.
С XVIII по XX век мир переживал период колониализма, когда многие страны становились колониями, а их метрополии процветали за счет чужих ресурсов. Примеры такого управления видны в современной истории: Болгария в составе ЕС, Украина под влиянием ЕС и США после 2014 года, Индия как часть Британской империи, Украина под немецким управлением во время Второй мировой войны и Манчжурия под контролем Японской империи. Это лишь некоторые примеры внешнего управления, которое может проявляться в различных формах — от радикального контроля до более тонкого внешнего влияния.
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