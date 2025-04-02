План призыва на срочную службу увеличили в Челябинской области

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Максуров сообщил, что план по весеннему призыву увеличен
Максуров сообщил, что план по весеннему призыву увеличен Фото:

В Челябинской области план весеннего призыва на срочную службу увеличен до 3600 человек. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Максуров.

«В планах этой весной призвать и направить для прохождения военной службы более 3600 человек. Призывные комиссии в муниципальных образованиях Челябинской области приступили к работе», — заявил Максуров на брифинге по призыву. В прошлом году план весеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ от Челябинской области составлял 3400 человек.

В этом году призывники будут получать не только бумажные, но и электронные повестки, сообщил Максуров. Отправки начнутся с 10 апреля. Большинство призывников от Челябинской области (более 20%) пройдут военную службу в войсках Центрального округа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее подписал постановление о создании призывных комиссий для организации весеннего призыва, который продлится с апреля по июль. На службу призовут парней 1995-2007 годов рождения, говорится в документе.

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В Челябинской области план весеннего призыва на срочную службу увеличен до 3600 человек. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Максуров. «В планах этой весной призвать и направить для прохождения военной службы более 3600 человек. Призывные комиссии в муниципальных образованиях Челябинской области приступили к работе», — заявил Максуров на брифинге по призыву. В прошлом году план весеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ от Челябинской области составлял 3400 человек. В этом году призывники будут получать не только бумажные, но и электронные повестки, сообщил Максуров. Отправки начнутся с 10 апреля. Большинство призывников от Челябинской области (более 20%) пройдут военную службу в войсках Центрального округа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее подписал постановление о создании призывных комиссий для организации весеннего призыва, который продлится с апреля по июль. На службу призовут парней 1995-2007 годов рождения, говорится в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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