План призыва на срочную службу увеличили в Челябинской области

В Челябинской области план весеннего призыва на срочную службу увеличен до 3600 человек. Об этом заявил военный комиссар региона Андрей Максуров.
«В планах этой весной призвать и направить для прохождения военной службы более 3600 человек. Призывные комиссии в муниципальных образованиях Челябинской области приступили к работе», — заявил Максуров на брифинге по призыву. В прошлом году план весеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ от Челябинской области составлял 3400 человек.
В этом году призывники будут получать не только бумажные, но и электронные повестки, сообщил Максуров. Отправки начнутся с 10 апреля. Большинство призывников от Челябинской области (более 20%) пройдут военную службу в войсках Центрального округа.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее подписал постановление о создании призывных комиссий для организации весеннего призыва, который продлится с апреля по июль. На службу призовут парней 1995-2007 годов рождения, говорится в документе.
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