Что нужно знать челябинцам о весеннем призыве

В Челябинской области стартовал весенний призыв

02 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания 2024 года. О чем нужно знать призывнику, в какие роты и куда пройдет распределение новобранцев, будут ли рассылать электронные повестки и сколько человек планируется отправить на военную службу, — читайте в материале URA.RU. Когда проводится весенний призыв Весенний призыв в 2024 году начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров. Сколько человек отправятся служить В Челябинской области в рамках весеннего призыва планируется призвать на службу в ВС РФ 3400 человек. В этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Служба продлится 12 месяцев. Как оповестят новобранцев Призывникам из Челябинской области вручат обычные бумажные повестки по месту жительства. Электронные повестки в нашем регионе использоваться не будут, этот механизм в данный момент проходит в тестовом режиме в других регионах. Куда отправят служить новобранцев Новобранцы будут проходить службу на территории России. Отправка в новые регионы исключена. 50 новобранцев из весеннего призыва от Челябинской области направят служить в погранвойска ФСБ. В президентский полк — еще 20. Десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве. Кого не отправят служить Около трети призывников не будут направлены на службу в ВС РФ по медицинским показаниям. Основными причинами отсева стали наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания 2024 года. О чем нужно знать призывнику, в какие роты и куда пройдет распределение новобранцев, будут ли рассылать электронные повестки и сколько человек планируется отправить на военную службу, — читайте в материале URA.RU. Когда проводится весенний призыв Весенний призыв в 2024 году начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля, сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров. Сколько человек отправятся служить В Челябинской области в рамках весеннего призыва планируется призвать на службу в ВС РФ 3400 человек. В этом году призыву подлежат новобранцы возрастом от 18 до 30 лет. Служба продлится 12 месяцев. Как оповестят новобранцев Призывникам из Челябинской области вручат обычные бумажные повестки по месту жительства. Электронные повестки в нашем регионе использоваться не будут, этот механизм в данный момент проходит в тестовом режиме в других регионах. Куда отправят служить новобранцев Новобранцы будут проходить службу на территории России. Отправка в новые регионы исключена. 50 новобранцев из весеннего призыва от Челябинской области направят служить в погранвойска ФСБ. В президентский полк — еще 20. Десять человек отправят служить в спортивные роты Самары и Москвы, еще десять как ценные специалисты будут задействованы на производстве. Кого не отправят служить Около трети призывников не будут направлены на службу в ВС РФ по медицинским показаниям. Основными причинами отсева стали наличие психологических проблем и патологий сердечно-сосудистой системы.