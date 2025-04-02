02 апреля 2025

В Екатеринбурге подорожали квартиры на вторичном рынке

В Екатеринбурге вторичное жилье подорожало на 0,6% в марте
© Служба новостей «URA.RU»
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Один «квадрат» в марте стоил 123 тысячи рублей
Один «квадрат» в марте стоил 123 тысячи рублей Фото:

Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга подорожало на 0,6% в марте. Кроме того, вырос и объем предложения квартир, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Количество доступных предложений увеличилось на 3,4%», — говорится в релизе. В среднем квадратный метр готового жилья стал стоить в марте 123 тысячи рублей, а средняя полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей. Площадь объектов в среднем достигла 49,9 «квадратов». Екатеринбург занял седьмое место в топе российских мегаполисов, где произошел рост цен.

Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека для покупки вторичного жилья запустилась в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел, подробнее о том, почему — читайте в материале. Из-за появления новой программы руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков предположил, что цены на вторичном рынке могут вырасти, так как продавцы будут пользоваться моментом и повышать стоимость объектов из-за высокого спроса. 

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Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга подорожало на 0,6% в марте. Кроме того, вырос и объем предложения квартир, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе « Яндекс Недвижимости» . « Количество доступных предложений увеличилось на 3,4%» , — говорится в релизе. В среднем квадратный метр готового жилья стал стоить в марте 123 тысячи рублей, а средняя полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей. Площадь объектов в среднем достигла 49,9 « квадратов» . Екатеринбург занял седьмое место в топе российских мегаполисов, где произошел рост цен. Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека для покупки вторичного жилья запустилась в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел, подробнее о том, почему — читайте в материале. Из-за появления новой программы руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков предположил, что цены на вторичном рынке могут вырасти, так как продавцы будут пользоваться моментом и повышать стоимость объектов из-за высокого спроса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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