В Екатеринбурге подорожали квартиры на вторичном рынке

Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга подорожало на 0,6% в марте. Кроме того, вырос и объем предложения квартир, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Количество доступных предложений увеличилось на 3,4%», — говорится в релизе. В среднем квадратный метр готового жилья стал стоить в марте 123 тысячи рублей, а средняя полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей. Площадь объектов в среднем достигла 49,9 «квадратов». Екатеринбург занял седьмое место в топе российских мегаполисов, где произошел рост цен.
Ранее URA.RU рассказывало, что семейная ипотека для покупки вторичного жилья запустилась в 36 городах Свердловской области. Екатеринбург в этот список не вошел, подробнее о том, почему — читайте в материале. Из-за появления новой программы руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков предположил, что цены на вторичном рынке могут вырасти, так как продавцы будут пользоваться моментом и повышать стоимость объектов из-за высокого спроса.
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