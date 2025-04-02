Скончался актер из «Трех мушкетеров» Швеглик

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения Алоис Швеглик. Об этом сообщает Национальный чешский театр в соцсетях.
«В возрасте 85 лет ушел из жизни Алоис Швеглик», — отмечается в сообщении театра. Алоис Швеглик был широко известен благодаря своему вкладу в театральное искусство и кинематограф. В его фильмографии значатся более 150 проектов, среди которых такие известные работы, как «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Три мушкетера» 1982 года, где он исполнил роль Атоса.
Кроме актерской деятельности, Швеглик также был известен как театральный педагог и артист дубляжа. Он неоднократно удостаивался различных наград за лучшую мужскую роль, что подтверждает его выдающийся талант и вклад в развитие чешского театра и кино.
В этот же день ушла из жизни российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова. На момент смерти ей было 55 лет.
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