В Макеевке установят скульптуры с символом ХМАО

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В Макеевке может появиться сквер с югорскими скульптурами мамонтов
В Макеевке может появиться сквер с югорскими скульптурами мамонтов Фото:

Власти ХМАО готовы помочь подшефной Макеевке обустроить сквер у железнодорожного вокзала в Кировском районе. Одним из элементов благоустройство могут стать символы Югры — скульптуры мамонтов.

«Представляем вашему вниманию проект благоустройства Сквера 9-й Пятилетки возле При поддержке региона-шефа Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году. Здесь запланировано обустроить пешеходные дорожки, детские зоны отдыха, сухой фонтан, установить скульптуры мамонтов — символов Югры, а также другие элементы благоустройства», — сообщила администрация Макеевки. Жителям города предлагается оценить проект на Госуслугах. В случае поддержки макеевчан, ХМАО поможет реализовать задуманное.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят выставки-ярмарки по поручению  губернатора Руслана Кухарука. Впервые в них принимают участие и товаропроизводители из Макеевки, ДНР.

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Власти ХМАО готовы помочь подшефной Макеевке обустроить сквер у железнодорожного вокзала в Кировском районе. Одним из элементов благоустройство могут стать символы Югры — скульптуры мамонтов. «Представляем вашему вниманию проект благоустройства Сквера 9-й Пятилетки возле При поддержке региона-шефа Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году. Здесь запланировано обустроить пешеходные дорожки, детские зоны отдыха, сухой фонтан, установить скульптуры мамонтов — символов Югры, а также другие элементы благоустройства», — сообщила администрация Макеевки. Жителям города предлагается оценить проект на Госуслугах. В случае поддержки макеевчан, ХМАО поможет реализовать задуманное. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят выставки-ярмарки по поручению  губернатора Руслана Кухарука. Впервые в них принимают участие и товаропроизводители из Макеевки, ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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