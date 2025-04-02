В Макеевке установят скульптуры с символом ХМАО

Власти ХМАО готовы помочь подшефной Макеевке обустроить сквер у железнодорожного вокзала в Кировском районе. Одним из элементов благоустройство могут стать символы Югры — скульптуры мамонтов.
«Представляем вашему вниманию проект благоустройства Сквера 9-й Пятилетки возле При поддержке региона-шефа Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году. Здесь запланировано обустроить пешеходные дорожки, детские зоны отдыха, сухой фонтан, установить скульптуры мамонтов — символов Югры, а также другие элементы благоустройства», — сообщила администрация Макеевки. Жителям города предлагается оценить проект на Госуслугах. В случае поддержки макеевчан, ХМАО поможет реализовать задуманное.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят выставки-ярмарки по поручению губернатора Руслана Кухарука. Впервые в них принимают участие и товаропроизводители из Макеевки, ДНР.
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