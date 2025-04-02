Шабутдинов признал вину не просто так: адвокат Жорин озвучил возможный мотив коуча

За признанием вины бизнес-коучем и блогером Аязом Шабутдиновым может скрываться довольно прагматичная реальность, а вовсе не раскаяние в содеянном. В разговоре с URA.RU звездный адвокат Сергей Жорин пояснил, какие мотивы могли быть у обвиняемого для публичного признания.
«В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретно это дело. Но резонансные дела имеют общие тенденции. Есть мнение, что сами фигуранты или их защитники делают публичные заявления и обращается через соцсети или СМИ с целью, чтобы донести информацию до нужных людей. Есть такая версия, что решения по резонансным делам принимается не тем судьей, которым оглашается, а в "высоких кабинетах" и спускается для его оглашения.
И если предположить, что такое происходит, хотя такое запрещено законом, то тогда публичные обращения имеют под собой логику и смысл. В противном случае как еще донести свою позицию тем, кто фактически принимает решения и от кого зависит вердикт. Только с помощью СМИ», — говорит правозащитник.
Если же поступок коуча был без тайного умысла, тогда такое публичное самобичевания не имеет под собой смысла. Как это на самом деле, знает только сам блогер и его адвокат. А общественности в свою очередь останется только строить предположения и наблюдать за тем, чем закончится дело.
Аяз признал свою вину в обмане россиян и заявил, что готов работать над тем, чтобы вернуть доверие людей. Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Сейчас он содержится в изоляторе. Согласно данным следствия, Шабутдинов продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 до 350 тыс. рублей. Блогер гарантировал успех после их прохождения. Однако, покупатели курса, вдохновленные обещаниями блогера о будущих высоких доходах, не смогли добиться обещанных результатов. К настоящему моменту число пострадавших достигло не менее сотни человек.
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