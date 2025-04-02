США расширили санкции против России

США объявили о введении санкций против шести российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает Министерство финансов страны. Среди санкционированных физических лиц находятся Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, а среди компаний — ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».
«Все перечисленные лица и организации включили в санкционный список SDGT в рамках борьбы с терроризмом», — указывает американский Минфин. Список санкций включает таких физических лиц, как Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат. Кроме того, под санкции попали следующие компании: ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Также стоит отметить, что в этот же период Минфин США снял санкции с Карины Ротенберг, ранее связанные с бизнесменом Борисом Ротенбергом.
Накануне отмечалось, что власти США рассматривают введение новых, более жестких санкций против судов, которые перевозят российскую нефть, передает «Национальная служба новостей». Об этом сообщила журналист Fox News Джэки Хейнрич. Также недавно стало известно, что Минфин США временно снял санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, передает 360.Ru. Это связано с тем, что он планирует встретиться в Вашингтоне со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом.
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