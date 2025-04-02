02 апреля 2025

В России отказались от действовавших со времен СССР льгот для медиков

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В России более не признается действующим постановление Совета министров СССР
В России более не признается действующим постановление Совета министров СССР Фото:

В России больше не признается действующим постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года «О мерах по обеспечению жилой площадью медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, обслуживающих сельское население». Постановление правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Правительство Российской Федерации постановляет: Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

При этом в России активно расширяют другие льготы для сельских работников. Так, Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» потратят более одного миллиарда рублей. Средства будут направлены на стимулирование медицинских работников к переезду и трудоустройству в новых регионах страны, а также в удаленных и труднодоступных территориях.

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В России больше не признается действующим постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года «О мерах по обеспечению жилой площадью медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, обслуживающих сельское население». Постановление правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Правительство Российской Федерации постановляет: Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. При этом в России активно расширяют другие льготы для сельских работников. Так, Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» потратят более одного миллиарда рублей. Средства будут направлены на стимулирование медицинских работников к переезду и трудоустройству в новых регионах страны, а также в удаленных и труднодоступных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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