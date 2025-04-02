В России отказались от действовавших со времен СССР льгот для медиков

В России больше не признается действующим постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года «О мерах по обеспечению жилой площадью медицинских и фармацевтических работников учреждений здравоохранения, обслуживающих сельское население». Постановление правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Правительство Российской Федерации постановляет: Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Совета Министров СССР от 2 декабря 1969 года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
При этом в России активно расширяют другие льготы для сельских работников. Так, Мишустин ранее сообщил, что на поддержку программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» потратят более одного миллиарда рублей. Средства будут направлены на стимулирование медицинских работников к переезду и трудоустройству в новых регионах страны, а также в удаленных и труднодоступных территориях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.