02 апреля 2025

Киев заявил, что Трамп нуждается в России и думает о ней

Кулеба: Трамп нуждается в России и думает о делах с ней
© Служба новостей «URA.RU»
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Кулеба отметил разницу во взглядах Трампа и украинцев
Кулеба отметил разницу во взглядах Трампа и украинцев Фото:

Президент США Дональд Трамп уверен в возможности эффективного сотрудничества с Россией и достижении значимых совместных результатов. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Трамп считает, что США с Россией могут сделать много хороших дел. Россия ему нужна. При этом Трамп не является агентом Кремля, отрабатывающим кремлевскую методичку», — отметил Кулеба в интервью Liga.net. Он также отметил, что украинцы верят в одну картину мира, а президент США — в другую.

Ранее Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп имеют схожие методы и стили управления. По словам экс-главы МИД Украины, оба политика должны были родиться в 19 веке.

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Президент США Дональд Трамп уверен в возможности эффективного сотрудничества с Россией и достижении значимых совместных результатов. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Трамп считает, что США с Россией могут сделать много хороших дел. Россия ему нужна. При этом Трамп не является агентом Кремля, отрабатывающим кремлевскую методичку», — отметил Кулеба в интервью Liga.net. Он также отметил, что украинцы верят в одну картину мира, а президент США — в другую. Ранее Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп имеют схожие методы и стили управления. По словам экс-главы МИД Украины, оба политика должны были родиться в 19 веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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