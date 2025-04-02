Киев заявил, что Трамп нуждается в России и думает о ней

Президент США Дональд Трамп уверен в возможности эффективного сотрудничества с Россией и достижении значимых совместных результатов. Такое заявление сделал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Трамп считает, что США с Россией могут сделать много хороших дел. Россия ему нужна. При этом Трамп не является агентом Кремля, отрабатывающим кремлевскую методичку», — отметил Кулеба в интервью Liga.net. Он также отметил, что украинцы верят в одну картину мира, а президент США — в другую.
Ранее Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп имеют схожие методы и стили управления. По словам экс-главы МИД Украины, оба политика должны были родиться в 19 веке.
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