02 апреля 2025

Трамп объявил всему миру таможенную войну

Трамп ввел ряд пошлин на импорт товаров в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Пошлины на товары из стран ЕС составят 20%, сказал Трамп
Пошлины на товары из стран ЕС составят 20%, сказал Трамп Фото:

США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.

«Таможенный тариф для всех стран будет в размере 10%», — сказал Трамп на выступлении, посвященном введению новых тарифов. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span.

Отмечается, что самый высокий тариф вводится против Камбоджи (49%). Под серьезные ограничения также попали Китай (34%), Вьетнам (46%), Тайвань (32%), Таиланд (36%) и другие.

О том, что новые пошлины Трампа затронут все страны, писали СМИ в конце марта. Сам лидер тогда предупредил, что США введут тарифы на импорт авто и запчастей к ним.

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США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС, а также 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и запчастей к ним. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп и отметил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%. «Таможенный тариф для всех стран будет в размере 10%», — сказал Трамп на выступлении, посвященном введению новых тарифов. Там же он озвучил решение ввести пошлины на товары из стран Евросоюза и импорт легковых авто и грузовиков. Трансляцию мероприятия вел C-Span. Отмечается, что самый высокий тариф вводится против Камбоджи (49%). Под серьезные ограничения также попали Китай (34%), Вьетнам (46%), Тайвань (32%), Таиланд (36%) и другие. О том, что новые пошлины Трампа затронут все страны, писали СМИ в конце марта. Сам лидер тогда предупредил, что США введут тарифы на импорт авто и запчастей к ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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