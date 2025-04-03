Участник СВО с позывным «Береза» из Курганской области будет представлен к званию Героя России. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Боец с позывным „Береза“ из Белозерского округа удостоен звания Герой России. С присвоением этого звания лед тронется! Победа будет за нами!» — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское».
В другой соцсети издания информацию о госнаграде в комментариях подтвердила мать бойца. При этом, официальных документов пока не поступало. Военнослужащий родился на территории Шатровского округа. Вырос и окончил школу в Белозерском округе.
Ранее URA.RU писало, что уроженец Катайского округа Евгений Тодчук был удостоен звания Героя России за мужество и героизм на поле боя. Он получил госнаграду посмертно.
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