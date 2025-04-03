03 апреля 2025

Курганский участник СВО станет Героем России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский боец «Береза» станет Героем РФ
Курганский боец «Береза» станет Героем РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО с позывным «Береза» из Курганской области будет представлен к званию Героя России. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Боец с позывным „Береза“ из Белозерского округа удостоен звания Герой России. С присвоением этого звания лед тронется! Победа будет за нами!» — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское».

Курганский участник спецоперации получит звание Героя РФ
Курганский участник спецоперации получит звание Героя РФ
Фото:

В другой соцсети издания информацию о госнаграде в комментариях подтвердила мать бойца. При этом, официальных документов пока не поступало. Военнослужащий родился на территории Шатровского округа. Вырос и окончил школу в Белозерском округе. 

Ранее URA.RU писало, что уроженец Катайского округа Евгений Тодчук был удостоен звания Героя России за мужество и героизм на поле боя. Он получил госнаграду посмертно. 

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Участник СВО с позывным «Береза» из Курганской области будет представлен к званию Героя России. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Боец с позывным „Береза“ из Белозерского округа удостоен звания Герой России. С присвоением этого звания лед тронется! Победа будет за нами!» — сообщается в telegram-канале ИС «Белозерское». В другой соцсети издания информацию о госнаграде в комментариях подтвердила мать бойца. При этом, официальных документов пока не поступало. Военнослужащий родился на территории Шатровского округа. Вырос и окончил школу в Белозерском округе.  Ранее URA.RU писало, что уроженец Катайского округа Евгений Тодчук был удостоен звания Героя России за мужество и героизм на поле боя. Он получил госнаграду посмертно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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