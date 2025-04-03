В Челябинской области нашли замену арестованному гендиректору Фонда капремонта

Фонд капремонта Челябинской области временно возглавил Николай Сазонов, работавший до этого первым вице-мэром Копейска. Об этом сообщили источники URA.RU.
«Сазонов пока получит должность первого зама генерального директора регоператора. Он же будет руководить фондом, пока власти не определятся окончательно с кандидатурой на пост гендиректора», — пояснил инсайдер.
Ранее Сазонов руководил управлением областного минкульта, курирующим реализацию профильных национальных проектов, вопросы капитального ремонта и строительства, модернизацию подведомственных зданий — от библиотеки домок культуры до театров. В 2022 году вице-губернатор Андрей Фалейчик, который тогда был мэром Копейска, пригласил его поработать своим первым заместителем.
Гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) за заключение контракта на ремонт дома по завышенной стоимости. По версии следствия, занимая пост гендиректора, он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Между СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» и подрядчиком было заключено несколько соглашений на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом один из контрактов даже не должен был заключаться, так как ремонт дому не требовался. Уже после ареста Тихоненко предъявили обвинение еще и в получении 740-тысячной взятки.
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