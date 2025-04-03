Клофелин и молоток: как амурский маньяк убил 7 человек в Каменске-Уральском 30 лет назад

Маньяк Петриченко забил семью из 7 человек в Каменске-Уральском молотком

03 апреля 2025 в 11:59 Размер текста - 17 +

Виктор Петриченко скоро окажется на скамье подсудимых Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан убийца семерых в Каменске-Уральском Для расправы над семьей в Каменске-Уральском убийца Виктор Петриченко использовал лекарство клофелин и строительный молоток. Подробности чудовищного преступления, случившегося более 30 лет назад, URA.RU раскрыли в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Новость по теме «Преступление века»: как в 90-е искали убийцу семерых в Каменске-Уральском. Фото «31 декабря 1992 года, находясь в помещении железнодорожного вокзала „Свердловск Пассажирский“, обвиняемый увидел ранее ему неизвестных лиц, внешний вид и поведение которых свидетельствовали о высоком материальном достатке и наличии при себе денежных средств. Мужчина с целью хищения их имущества вступил в диалог с потерпевшими, расположив их к себе, начал совместно с ними распивать спиртные напитки, после чего по их приглашению поехал в Каменск-Уральский к их родственникам под предлогом последующего совместного празднования Нового 1993 года», — описали в пресс-службе. Петриченко на тот момент уже имел четкий план преступления. Он заранее принес и припрятал молоток, а в момент праздника незаметно подмешал на кухне в водку клофелин. Сам он не пил, но подливал хозяевам. «Убедившись, что потерпевшие уснули, мужчина нанес множественные удары в область головы слесарным молотком пяти взрослым потерпевшим. Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком им удары в область головы. От полученных травм семеро скончались на месте», — добавили в пресс-службе. После этого убийца сбежал с места преступления с награбленным добром. Более 30 лет ему удавалось оставаться на свободе, но благодаря новым технологиям сыщики вычислили его и задержали. Петриченко в последние годы жил в городе Белогорск Амурской области, у него были сын и жена. В январе нынешнего года он был этапирован в Свердловскую область. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для расправы над семьей в Каменске-Уральском убийца Виктор Петриченко использовал лекарство клофелин и строительный молоток. Подробности чудовищного преступления, случившегося более 30 лет назад, URA.RU раскрыли в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «31 декабря 1992 года, находясь в помещении железнодорожного вокзала „Свердловск Пассажирский“, обвиняемый увидел ранее ему неизвестных лиц, внешний вид и поведение которых свидетельствовали о высоком материальном достатке и наличии при себе денежных средств. Мужчина с целью хищения их имущества вступил в диалог с потерпевшими, расположив их к себе, начал совместно с ними распивать спиртные напитки, после чего по их приглашению поехал в Каменск-Уральский к их родственникам под предлогом последующего совместного празднования Нового 1993 года», — описали в пресс-службе. Петриченко на тот момент уже имел четкий план преступления. Он заранее принес и припрятал молоток, а в момент праздника незаметно подмешал на кухне в водку клофелин. Сам он не пил, но подливал хозяевам. «Убедившись, что потерпевшие уснули, мужчина нанес множественные удары в область головы слесарным молотком пяти взрослым потерпевшим. Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком им удары в область головы. От полученных травм семеро скончались на месте», — добавили в пресс-службе. После этого убийца сбежал с места преступления с награбленным добром. Более 30 лет ему удавалось оставаться на свободе, но благодаря новым технологиям сыщики вычислили его и задержали. Петриченко в последние годы жил в городе Белогорск Амурской области, у него были сын и жена. В январе нынешнего года он был этапирован в Свердловскую область. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.