Клофелин и молоток: как амурский маньяк убил 7 человек в Каменске-Уральском 30 лет назад

Маньяк Петриченко забил семью из 7 человек в Каменске-Уральском молотком
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Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , петриченко виктор
Виктор Петриченко скоро окажется на скамье подсудимых Фото:
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Задержан убийца семерых в Каменске-Уральском

Для расправы над семьей в Каменске-Уральском убийца Виктор Петриченко использовал лекарство клофелин и строительный молоток. Подробности чудовищного преступления, случившегося более 30 лет назад, URA.RU раскрыли в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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«31 декабря 1992 года, находясь в помещении железнодорожного вокзала „Свердловск Пассажирский“, обвиняемый увидел ранее ему неизвестных лиц, внешний вид и поведение которых свидетельствовали о высоком материальном достатке и наличии при себе денежных средств. Мужчина с целью хищения их имущества вступил в диалог с потерпевшими, расположив их к себе, начал совместно с ними распивать спиртные напитки, после чего по их приглашению поехал в Каменск-Уральский к их родственникам под предлогом последующего совместного празднования Нового 1993 года», — описали в пресс-службе.

Петриченко на тот момент уже имел четкий план преступления. Он заранее принес и припрятал молоток, а в момент праздника незаметно подмешал на кухне в водку клофелин. Сам он не пил, но подливал хозяевам.

«Убедившись, что потерпевшие уснули, мужчина нанес множественные удары в область головы слесарным молотком пяти взрослым потерпевшим. Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком им удары в область головы. От полученных травм семеро скончались на месте», — добавили в пресс-службе. После этого убийца сбежал с места преступления с награбленным добром.

Более 30 лет ему удавалось оставаться на свободе, но благодаря новым технологиям сыщики вычислили его и задержали. Петриченко в последние годы жил в городе Белогорск Амурской области, у него были сын и жена. В январе нынешнего года он был этапирован в Свердловскую область. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

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Для расправы над семьей в Каменске-Уральском убийца Виктор Петриченко использовал лекарство клофелин и строительный молоток. Подробности чудовищного преступления, случившегося более 30 лет назад, URA.RU раскрыли в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «31 декабря 1992 года, находясь в помещении железнодорожного вокзала „Свердловск Пассажирский“, обвиняемый увидел ранее ему неизвестных лиц, внешний вид и поведение которых свидетельствовали о высоком материальном достатке и наличии при себе денежных средств. Мужчина с целью хищения их имущества вступил в диалог с потерпевшими, расположив их к себе, начал совместно с ними распивать спиртные напитки, после чего по их приглашению поехал в Каменск-Уральский к их родственникам под предлогом последующего совместного празднования Нового 1993 года», — описали в пресс-службе. Петриченко на тот момент уже имел четкий план преступления. Он заранее принес и припрятал молоток, а в момент праздника незаметно подмешал на кухне в водку клофелин. Сам он не пил, но подливал хозяевам. «Убедившись, что потерпевшие уснули, мужчина нанес множественные удары в область головы слесарным молотком пяти взрослым потерпевшим. Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком им удары в область головы. От полученных травм семеро скончались на месте», — добавили в пресс-службе. После этого убийца сбежал с места преступления с награбленным добром. Более 30 лет ему удавалось оставаться на свободе, но благодаря новым технологиям сыщики вычислили его и задержали. Петриченко в последние годы жил в городе Белогорск Амурской области, у него были сын и жена. В январе нынешнего года он был этапирован в Свердловскую область. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
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